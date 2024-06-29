Під час воєнного стану в Україні медичні працівники є військовозобов’язаними і мають надати допомогу військовим на фронті. Юристи розповіли Фокусу, як відбувається бронювання, чи призиватимуть лікарів і що потрібно для оскарження рішення про мобілізацію.

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В Україні бронювання медиків від мобілізації — умовне. Задля забезпечення і надання медичної допомоги в цивільному секторі, а також на фронті Міністерство охорони здоров'я співпрацює з Міноборони. Про це сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко в інтерв’ю "BBC Україна". Адвокатка з медичного права юридичної фірми "ЮФ "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська розповіла Фокусу, в якому випадку бронь можуть скасувати, а медиків забрати до лав ЗСУ.

МОЗ і Міноборони: про тонкощі бронювання медперсоналу

За словами міністра Ляшка, керівники закладів регіонального рівня, які в підпорядкуванні обласної ради чи органів місцевого самоврядування, подають списки працівників для бронювання до військової адміністрації, після чого адміністрація передає їх до Міноборони.

Керівники закладів регіонального рівня, які в підпорядкуванні облради чи органів місцевого самоврядування, подають списки працівників для бронювання до військової адміністрації, після чогота передає їх до Міноборони

"Це бронь, яка показує, що ось ці люди нам потрібні для критичного забезпечення надання медичної допомоги в цьому конкретному закладі. Це наша робота з Міноборони, щоб забезпечити і надання медичної допомоги в цивільному секторі, і щоб була медична допомога для тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу незалежність. Тому це процес постійний, і ми дивимося, як краще, як швидко перекидати певні спеціальності для того, щоб жодна із систем не зупинилась", — зазначив Ляшко.

В Україні бронювання медиків від мобілізації — умовне Фото: Getty

За словами міністра, якщо з одного закладу забирають стільки спеціалістів, що це зупиняє робочий процес, "МОЗ втручається, а Міноборони йде назустріч", а кожного фахівця затверджують індивідуально. Він також зазначив: якщо у ЗСУ виникає необхідність, заброньовані працівники можуть бути "розброньовані".

Алла Цимановська прокоментувала слова міністра, зазначивши, що це викликало певну реакцію серед української спільноти та поставило ряд запитань, головним з яких є: "В якому разі це (розбронювання) може відбутись?".

У разі ухвалення рішення про анулювання відстрочки протягом 5 днів у військовозобов’язаного вилучається витяг про бронювання, який надсилається до ТЦК та СП

"Відповідь проста: все залежить від ситуації, коли необхідність в медиках для потреб військових перевищуватиме потребу в надання медичної допомоги цивільному населенню", — сказала адвокатка.

У разі ухвалення рішення про анулювання відстрочки протягом 5 днів у військовозобов’язаного вилучається витяг про бронювання, який надсилається до ТЦК та СП, де військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, з відміткою у відомості видачі бланків спеціального військового обліку затвердженого зразку.

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Як додала адвокатка Алла Цимановська, бронь медичних працівників в конкретному медзакладі та в певній місцевості має забезпечувати необхідну кількість лікарів для повного та своєчасного надання медичної допомоги цивільному населенню.

Як саме відбувається бронювання медиків

"Зазвичай, медичні працівники працюють як в приватних клініках, так і в "державних" лікарнях, так званих комунальних некомерційних підприємствах (медзаклад-КНП — це результат перетворення закладу охорони здоров’я, який раніше був суб’єктом державного сектора, тобто бюджетною установою). Саме керівник закладу охорони здоров’я затверджує та подає до військової адміністрації (до ТЦК та СП) списки медиків, які потребують бронювання. Своєю чергою, військова адміністрація передає ці списки на бронювання до Міністерства оборони України", — розповіла адвокатка.

Списки подають в електронній формі у застосунку "Дія" відповідно до порядку бронювання засобами Єдиного державного вебпорталу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 650 від 05.06.2024 року, або у паперовій чи електронній формі за затвердженою формою та разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних.

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"Документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки, є відповідний витяг про бронювання військовозобов’язаного, що має містити унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), який формується автоматично", — додає Алла Цимановська.

Відстрочка може бути анульована, згідно із п. 13 Порядку бронювання, затвердженим Постановою Кабміну Фото: https://usm.media/

Бронь не назавжди: коли лікарям можуть скасувати бронювання

Зазначимо, що мобілізація медпрацівників в умовах воєнного стану проводиться на таких самих засадах та в такому самому порядку, як і мобілізація всіх інших категорій населення. А організація і порядок бронювання військовозобов’язаних, зокрема, й медичних працівників, відбувається відповідно до ст. 25 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Наявність витягу про бронювання військовозобов’язаного є підставою для отримання відстрочки від мобілізації

Як пояснила адвокатка, наявність витягу про бронювання військовозобов’язаного є підставою для отримання відповідної відстрочки. Проте вона може бути анульована, згідно із п. 13 Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 76 від 27.01.2023 року.

Оскарження призову медпрацівників не існує, але є підстави для оскарження, наприклад, висновків ВЛК Фото: Відкриті джерела

Складний шлях: чи можливо оскаржити рішення про мобілізацію

Так званого оскарження призову медичних працівників не існує, але є підстави для оскарження, наприклад, висновків військово-лікарської комісії (ВЛК), оскільки будь-який військовозобов’язаний, якого призвали до військової служби, може бути визнаний непридатним за станом свого здоров’я.

Постанова ВЛК також може бути оскаржена в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України

У разі наявності у військовозобов’язаного лікаря доказів того, що в нього є наявний діагноз або захворювання, яке суперечить нормам та правилам проходження військової служби та відповідає Положенню про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України та розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, затверджені Наказом Міністерства оборони України № 402 від 14.08.2008 року, постанова ВЛК може бути оскаржений в Центральній військово-лікарській комісії (ЦВЛК).

У разі визнання заяви чи скарги щодо перегляду (відміни, скасування) постанови ВЛК обґрунтованою, ЦВЛК переглядає оскаржувану постанову ВЛК або приймає рішення про направлення на контрольне обстеження та медичний огляд ВЛК.

У разі прийняття рішення про направлення на контрольне обстеження та медичний огляд, військовослужбовці направляються для проходження медичного огляду ВЛК в інший заклад охорони здоров’я, ніж той, в якому проводився медичний огляд ВЛК, постанова якої оскаржується.

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Постанова ВЛК також може бути оскаржена в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України у наступні строки:

3 місяці у разі попереднього застосування досудового порядку, який починає свій перебіг із дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови;

6 місяців із дня, коли особа дізналася про порушення своїх прав, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК.

За словами юристки, можуть бути й інші підстави для отримання відстрочки від призову, яка надається військовозобов'язаним за наявності підстав, зазначених в ст. 23. ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", наприклад, за сімейними обставинами або для здобуття освіти або для заняття наукою та викладанням.