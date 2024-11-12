Как обжаловать решение ВВК: в Минобороны рассказали, что надо делать военнослужащим

Если вы не согласны с решением региональной ВВК, можно обратиться в Центральную военно-врачебную комиссию. При условии, что это заключение вас также не устраивает, вы имеете право обратиться в суд.

Если решение военно-врачебной комиссии(ВВК), которую проходит военнослужащий не соответствует реальному состоянию здоровья, его можно обжаловать как в досудебном порядке, так и через суд. Министерство обороны на платформе "Забота о военнослужащем" объяснила, как это можно сделать.

Для обжалования решения в досудебном порядке необходимо написать жалобу по установленной форме (приложение 26). В жалобе нужно указать, почему вы не согласны с выводами ВВК, и обратиться с просьбой пересмотреть решение в высшей ВВК, которая подчинена регионально по административно-территориальному принципу (в соответствии с приказом МОУ №608 от 16.11.2016).

К жалобе обязательно прилагаются все соответствующие медицинские документы, а также копия предыдущего решения ВВК. Пакет документов можно подать лично в региональную ВВК или отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

После рассмотрения жалобы вас могут направить на повторный или контрольный медицинский осмотр. По его результатам будет принято новое заключение, которое будет учитываться как окончательное. Если вы не согласны с решением региональной ВВК, можно обратиться в Центральную военно-врачебную комиссию (ЦВЛК). В случае несогласия с решением ЦВЛК обжаловать его можно уже в суде.

Обжалование в судебном порядке осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины. При этом стоит помнить, что суд не рассматривает вопросы, связанные исключительно с медицинскими показателями, поскольку это не входит в его компетенцию. Суд проверяет только соблюдение процедуры принятия решения, и в случае выявления нарушений постановление ВВК может быть отменено.

Напомним, 8 ноября генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который в 2022 году руководил обороной Николаева, уволился с военной службы по состоянию здоровья.

1 ноября народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что генерал Юрий Содоль, которого обвинил руководитель штаба бригады "Азов" НГУ Богдан Кротевич в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, уволился из ВСУ из-за ВВК.