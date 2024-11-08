Самое трудное решение в жизни: легендарный украинский генерал подал в отставку (фото)

Генерал-майор Дмитрий Марченко, который успешно оборонял Николаев от российских захватчиков в 2022 году, написал заявление об отставке. Сейчас он проходит лечение.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко, который в 2022 году успешно руководил обороной Николаева, уволился с военной службы по состоянию здоровья. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Военный отметил, что никакие испытания врага и никакое давление не заставили его остановиться во время борьбы за Украину. Поэтому, подчеркнул офицер, увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое он принимал в своей жизни.

"Прохожу необходимое лечение. Ведь даже несокрушимых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву", — описал свое состояние Дмитрий Марченко и обнародовал фото из палаты в госпитале.

Дмитрий Марченко в больнице

Он констатирует, что служба в армии всегда требовала жертвовать здоровьем и без своевременного восстановления "все может стать бесполезным".

Отметим, Дмитрий Марченко участвовал в разведке временно оккупированного Крыма, вывел 75 побратимов из окружения в "Изваринском котле", оборонял Донецкий аэропорт. Также он работал над реформированием вещевого обеспечения и введением новой системы питания, участвовал в разработке и введении новых сухпайков для военных.

Напомним, в конце октября Дмитрий Марченко рассказывал, что фронт на Донбассе "посыпался" из-за нехватки боеприпасов и людей. Также наблюдается разбалансировка управления.

В июле 2022 года генерал-майор заявлял, что украинская армия обязательно освободит все захваченные россиянами территории, включая Крым.