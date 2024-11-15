По подозрению в госизмене: нардепа Евгения Шевченко отправили в СИЗО до 11 января

Адвокат нардепа Шевченко ходатайствовал судью о дополнительном времени для сбора необходимых для защиты документов. В заседании был объявлен перерыв до 15-00, позже заседание возобновилось.

Суд поддержал ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения к народному депутату Евгению Шевченко в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 11 января 2025 года. Об этом сообщает ТСН в своей онлайн-трансляции из зала суда.

В начале заседания Шевченко заявил, что думает, что это "какое-то недоразумение". Он говорит, что рассчитывает на "интеллектуальную дискуссию" и что должен быть "цивилизованный процесс" в рассмотрении его дела. Адвокат нардепа заявил, что сторона защиты не успела "должным образом оформить" письменное возражение, потому что перед заседанием "допоздна продолжались обыски", и поэтому ходатайствовал о переносе заседания на 16 ноября.

Запись заседания суда по мере пресечения нардепу Евгению Шевченко

Сторона обвинения не поддержала такую просьбу, и заявила, что в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса, у подозреваемого было есть установленное время на ознакомление и оформление соответствующего письменного возражения.

В то же время сам нардеп поддержал ходатайство своего защитника. После чего суд частично удовлетворил требование стороны защиты, а в судебном заседании объявлен перерыв до 15:00.

После возобновления заседания сторона обвинения ходатайствовала применить к Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд согласился с доводами прокуроров, и после возвращения из совещательной комнаты объявил об удовлетворении ходатайства — Евгения Шевченко отправили в СИЗО сроком на два месяца, до 11 января 2025 года.

Ранее народный депутат Украины Евгений Шевченко получил подозрение от СБУ по подозрению в совершении государственной измены. Правоохранители сообщили, что фигурант распространял фейки и налаживал "схемы" в Беларуси.

Напомним, Фокус рассказывал о том, какими заявлениями и действиями отличился нардеп Шевченко. По версии правоохранителей, он систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах РФ. За это ему грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

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