За підозрою у держзраді: нардепа Євгена Шевченка відправили в СІЗО до 11 січня

Адвокат нардепа Шевченка клопотав суддю про додатковий час для збору необхідних для захисту документів. В засіданні було оголошено перерву до 15-00, пізніше засідання відновилося.

Суд підтримав клопотання прокуратури про обрання міри запобіжного заходу до народного депутата Євгена Шевченка у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці до 11 січня 2025 року. Про це повідомляє ТСН у своїй онлайн-трансляції з зали суду.

На початку засідання Шевченко заявив, що думає, що це "якесь непорозуміння". Він каже, що розраховує на "інтелектуальну дискусію" і що має бути "цивілізований процес" у розгляді його справи. Адвокат нардепа заявив, що сторона захисту не встигла "належно оформити" письмове заперечення, бо перед засіданням "допізна тривали обшуки", і тому клопотав про перенесення засідання на 16 листопада.

Запис засідання суду щодо міри запобіжного заходу нардепу Євгену Шевченку

Сторона обвинувачення не підтримала таке прохання, і заявила, що відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу, у підозрюваного було є встановлений час на ознайомлення та оформлення відповідного письмового заперечення.

Водночас сам нардеп підтримав клопотання свого захисника. Після чого суд частково задовольнив вимогу сторони захисту, а в судовому засіданні оголошена перерва до 15:00.

Після відновлення засідання сторона обвинувачення клопотала застосувати до Шевченка міру запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Суд погодився з доводами прокурорів, і після повернення з нарадчої кімнати оголосив про задоволення клопотання — Євгена Шевченка відправили в СІЗО терміном на два місяці, до 11 січня 2025 року.

Раніше народний депутат України Євген Шевченко отримав підозру від СБУ за підозрою у вчиненні державної зради. Правоохоронці повідомили, що фігурант поширював фейки та налагоджував "схеми" у Білорусі.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, якими заявами та діями відзначився нардеп Шевченко. За версією правоохоронців, він систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах РФ. За це йому загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

Також ми писали про новий скандал, до якого причетний народний депутат. Він закликав українського президента "почати діалог" та заявив, що знов може посприяти та з'їздити у Білорусь до Олександра Лукашенка.