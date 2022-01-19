ГБР планирует обжаловать меру пресечения для Петра Порошенко (фото)

Адвокаты пятого президента также не согласны с решением Печерского райсуда Киева, поскольку избранная мера пресечения запрещает Петру Порошенко выезжать за границу.

Государственное бюро расследований может обжаловать решение Печерского районного суда Киева об избрании пятому президенту Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Решение суда по Порошенко — позиция ГБР

Как известно, сторона обвинения ходатайствовала о взятии под стражу обвиняемого в госизмене Петра Порошенко с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен, однако судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов отпустил пятого президента под личное обязательство.

В пресс-службе ГБР отметили, что в постановлении суда об избрании меры пресечения "констатирована законность и обоснованность подозрения" народному депутату в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.

По мнению силового ведомства, решение судьи Алексея Соколова о личном обязательстве "не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко". В связи с этим, как добавили в Госбюро расследований, сторона обвинения может подать апелляцию для обжалования этой меры пресечения.

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Решение суда по Порошенко — позиция адвоката пятого президента

Один из адвокатов Петра Порошенко Илья Новиков предупредил, что команда пятого президента также обжалует решение судьи Печерского райсуда Киева о личном обязательстве, поскольку обвиняемому в госизмене нардепу запретили выезжать за пределы Украины.

"Прокуратура просила арест с залогом в миллиард. Суд отказал и вынес личное обязательство, включая ограничение выезда из страны. Будем обжаловать и это тоже. Общий знаменатель — изолировать и заставить молчать, — сообщил Илья Новиков в своем Facebook.

До начала судебного заседания Печерского райсуда Киева адвокат рассказал, что ему с российского номера пришли сообщения с предложением купить "записи разговоров с совещаний в Офисе президента", на которых Владимира Зеленского "уговаривают" перейти "красные линии" в отношении Петра Порошенко.

Отправитель сообщил Илье Новикову, что стоимость аудиозаписей вырастет в цене по окончанию судебного заседания. Адвокат Петра Порошенко предположил, что эти сообщения были пранком с целью заработать деньги.

"Даже если такая запись существует и она подлинная, она нам не очень нужна. И без нее абсолютно понятно, что происходит. Все что мы хотели сказать, мы сказали в суде. Документы из дела опубликованы, каждый может прочитать их сам, никакого места для секретов", — подчеркнул Илья Новиков и добавил, что похожие сообщения с предложением купить "записи разговоров из ОП" пришли еще одному юристу Порошенко Игорю Голованю и нардепу от "Европейской солидарности" Ирине Геращенко.

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19 января судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов избрал для Петра Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств, отклонив ходатайство стороны обвинения об аресте и возможности внесения залога в 1 млрд гривен.

По итогам судебного заседания Фокус разбирался, что означает личное обязательство для пятого президента Петра Порошенко.