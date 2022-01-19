Ареста не будет. Что означает личное обязательство для Петра Порошенко (фото)

Мера пресечения будет действовать в течение 60 дней. Отдельным решением, как сообщает парламентарий Алексей Гончаренко, суд арестовал имущество Петра и Марины Порошенко.

Обвиняемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко по решению Печерского районного суда Киева обязан сдать паспорта для выезда за границу. Фокус по итогам судебного заседания разобрался, что означает "личное обязательство" для нардепа от "Европейской солидарности".

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Как известно, 19 января судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов избрал для обвиняемого в госизмене Петра Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, не удовлетворив ходатайство стороны обвинения об аресте подозреваемого.

Часть 5 статьи 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусматривает для обвиняемого ряд личных обязательств:

подозреваемый обязан прибывать к определенному должностному лицу с установленной периодичностью;

обвиняемому запрещено выезжать за пределы населенного пункта, в котором он официально зарегистрирован или проживает;

лицо, которому избрали меру пресечения в виде личных обязательств, обязан информировать следователя о смене места своего проживания;

обвиняемый должен воздержаться от общения с любым лицом, определенным следственным судьей, судом или общаться с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей/судом;

подозреваемому запрещено посещать места, которые не были одобрены судьей или следователем;

обвиняемое лицо должно сдать на хранение свои паспорта, которые разрешают покидать территорию Украины;

лицо должно пройти курс лечения от наркотической или алкогольной зависимости, а также приложить усилия к поиску работы или к обучению;

обвиняемого обязывают носить электронный браслет.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале опубликовал решение суда по Порошенко, по которому на пятого президента возложили следующие обязательства:

сдать на хранение паспорта для выезда за границу;

запрещено выезжать из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора либо судьи;

информировать следствие о смене места жительства;

прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, к следователю либо в суд.

Как говорится в документе, срок действия личных обязательств, определенных судом, будут действовать в течение 60 дней — до 19 марта 2022 года.

Также нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко сообщал, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Петра и Марины Порошенко.

[ + – ] Печерский райсуд Киева возложил на Петра Порошенко ряд личных обязательств

Напомним, 19 января Печерский районный суд Киева избрал для обвиняемого в государственной измене Петра Порошенко меру пресечения. Судья Алексей Соколов отклонил ходатайство стороны обвинения о взятии под стражу и отпустил пятого президента под личные обязательства.

Накануне судебного заседания под зданием Печерского районного суда Киева произошли стычки между сторонниками Петра Порошенко и правоохранителями.