Арешту не буде. Що означає особисте зобов'язання для Петра Порошенка (фото)

Запобіжний захід буде діяти протягом 60 днів. Окремим рішенням, як повідомляє парламентарій Олексій Гончаренко, суд заарештував майно Петра та Марини Порошенко.

Обвинувачений у держзраді п'ятий президент Петро Порошенко за рішенням Печерського районного суду Києва зобов'язаний здати паспорти для виїзду за кордон. Фокус за підсумками судового засідання розібрався, що означає особисте зобов'язання для нардепа від Європейської солідарності.

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Як відомо, 19 січня суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов обрав для обвинуваченого в держзраді Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, не задовольнивши клопотання сторони звинувачення про арешт підозрюваного.

Частина 5 статті 194 Кримінально-процесуального кодексу України передбачає для обвинуваченого низку особистих зобов'язань:

підозрюваний зобов'язаний прибувати до певної посадової особи із встановленою періодичністю;

обвинуваченому заборонено виїжджати за межі населеного пункту, у якому він офіційно зареєстрований чи проживає;

особа, якій обрали запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань, зобов'язана інформувати слідчого про зміну місця свого проживання;

обвинувачений повинен утриматися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом або спілкуватися з нею з дотриманням умов, визначених слідчим суддею/судом;

підозрюваному заборонено відвідувати місця, які не були схвалені суддею чи слідчим;

обвинувачувана особа має здати на зберігання свої паспорти, що дозволяють залишати територію України;

особа повинна пройти курс лікування від наркотичної чи алкогольної залежності, а також докласти зусиль для пошуку роботи або навчання;

обвинуваченого зобов'язують носити браслет.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував рішення суду щодо Порошенка, за яким на п'ятого президента поклали такі зобов'язання:

здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон;

заборонено виїжджати з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи судді;

інформувати слідство про зміну місця проживання;

прибувати на кожну вимогу до органу досудового розслідування, до слідчого чи суду.

Як йдеться в документі, термін дії особистих зобов'язань, визначених судом, діятимуть протягом 60 днів – до 19 березня 2022 року.

Також нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко повідомляв, що Печерський районний суд Києва заарештував майно Петра та Марини Порошенко.

[ + – ] Печерський райсуд Києва поклав на Петра Порошенка низку особистих зобов'язань

Нагадаємо, 19 січня Печерський районний суд Києва обрав для обвинуваченого в державній зраді Петра Порошенка запобіжний захід. Суддя Олексій Соколов відхилив клопотання сторони звинувачення щодо взяття під варту та відпустив п'ятого президента під особисті зобов'язання.

Напередодні судового засідання під будівлею Печерського районного суду Києва відбулися сутички між прихильниками Петра Порошенка та правоохоронцями.