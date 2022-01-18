Закон граблей вместо закона бумеранга. Почему дело Порошенко закончится пшиком

Мне регулярно бывало стыдно за экс-президента Порошенко, за его лицемерие и цинизм, за бессмысленную гибель наших солдат на войне, за неоправданные надежды украинцев. И когда ПАПа триумфально не переизбрали, я постарался про него забыть и сосредоточиться на критическом анализе действий новой власти.

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Тем более, что у Порошенко и Зеленского чисто по Роберту .Шекли приключился "обмен разумов": теперь ВАЗ цинично не выполняет предвыборных обещаний, а ПАП из каждого чиха пытается сделать шоу.

Из с этими заказными шоу Порошенко без спросу лезет ко мне в телевизор и соцсети! Приходится высказываться. Хотя ситуация вокруг отношений с РФ и кризис в экономике Украины куда важнее этой мишуры.

Так вот, обвинительный приговор по делу о закупках угля в ОРДЛО Петру Порошенко не грозит, хотя фактическая сторона выглядит, конечно, отвратительно: работники СБУ, которые мешками возят кэш сепаратистам…

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Но не представляю, как доказать, что Порошенко имел злой умысел этой сделкой нанести вред Украине, что деньги пошли именно на террористическую деятельность и — принципиально важно! — что это было сделано в рамках президентских полномочий. Закон требует именно этого, а на беспредел в стиле Виктора Януковича Зеленский не рискнет.

Поэтому Порошенко прекрасно знает, что зона ему не светит, и крутит кино.

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Если бы власть действительно хотела вменить ПАПу госизмену, то вполне реально обвинить Порошенко по эпизоду выхода Гиркина из Славянска, а также по организации "зеленого коридора" под Иловайском.

Но нет, власть пытается повесить на ПАПа недоказуемый эпизод по закупкам угля, где если и есть состав преступления, то у министра энергетики и его подчиненных, а также работников СБУ, выполнявших преступные приказы (вряд ли бескорыстно).

Увы, но задача установления истины и наказания виновных у Офиса Зеленского не стоит. Им надо просто убрать Порошенко с публичного поля, так как из-за неэффективности власти рейтинги пятого и шестого президентов скоро сравняются. А вот это — да, в ОП воспринимается, как серьезная угроза. Куда серьезнее, чем крылатые ракеты РФ.

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По итогу ждем домашнего ареста или выхода ПАПа под залог, хотя по статье о госизмене закон предусматривает только содержание в СИЗО, а потом закрытия информационных ресурсов Порошенко решением СНБОУ.

И тогда "крыголам" окажется на мели, как и его партнер Виктор Медведчук. Но к реальным угрозам независимости Украины все это низкопробное действо со скоропостижно падающим в обморок судьей отношения не имеет.

И запомните: "закон бумеранга" в Украине не действует. Потому что его с успехом заменяет "закон граблей".

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