Закон граблів замість закону бумерангу. Чому справа Порошенка закінчиться пшиком
Завдання встановлення істини та покарання винних в Офісу Зеленського не стоїть. Їм треба просто прибрати Порошенка з публічного поля, тому що через неефективність нинішньої влади рейтинги п'ятого та шостого президентів незабаром зрівняються.
Мені регулярно бувало соромно за експрезидента Порошенка, за його лицемірство та цинізм, за безглузду загибель наших солдатів на війні, за невиправдані надії українців. І коли ПОПа тріумфально не переобрали, я постарався про нього забути та зосередитись на критичному аналізі дій нової влади.
Тим більше, що в Порошенка та Зеленського чисто за Робертом Шеклі стався "обмін розумів": тепер ВОЗ цинічно не виконує передвиборчих обіцянок, а ПОП із кожного чиху намагається зробити шоу.
Із цими замовними шоу Порошенко без попиту лізе до мене в телевізор та соцмережі! Доводиться висловлюватись. Хоча ситуація навколо відносин з РФ і криза в економіці України значно важливіша за цю мішуру.
Так ось, обвинувальний вирок у справі про закупівлю вугілля в ОРДЛО Петру Порошенку не загрожує, хоча фактична сторона виглядає, звісно, огидно: працівники СБУ, які мішками возять кеш сепаратистам.Важливо
Але не уявляю, як довести, що Порошенко мав злий намір цією угодою завдати шкоди Україні, що гроші пішли саме на терористичну діяльність і принципово важливо! — що це було зроблено у межах президентських повноважень. Закон вимагає саме цього, а на свавілля у стилі Віктора Януковича Зеленський не піде.
Тому Порошенко чудово знає, що зона йому не світить і крутить кіно.
Якби влада справді хотіла закинути ПОПу держзраду, то цілком реально звинуватити Порошенка за епізодом виходу Гіркіна зі Слов'янська, а також щодо організації "зеленого коридору" під Іловайськом.
Але ні, влада намагається повісити на ПОПа недоведений епізод із закупівлі вугілля, де якщо є склад злочину, то у міністра енергетики та його підлеглих, а також працівників СБУ, які виконували злочинні накази (навряд чи безкорисливо).
На жаль, завдання встановлення істини і покарання винних в Офісу Зеленського не стоїть. Їм треба просто прибрати Порошенка з публічного поля, бо через неефективність влади рейтинги п'ятого та шостого президентів скоро зрівняються. А ось це так, в ОП сприймається як серйозна загроза. Набагато серйозніше, ніж крилаті ракети РФ.Важливо
За підсумками чекаємо домашнього арешту або виходу ПОПа під заставу, хоча за статтею про держзраду закон передбачає лише утримання у СІЗО, а потім закриття інформаційних ресурсів Порошенка рішенням РНБОУ.
І тоді "криголам" опиниться на мілині, як і його партнер Віктор Медведчук. Але до реальних загроз незалежності України все це низькопробне дійство з раптово впалим у непритомність суддею не має відношення.
І запам'ятайте: "закон бумерангу" в Україні не діє. Тому що його успішно замінює "закон граблів".