ДБР планує оскаржити запобіжний захід для Петра Порошенка (фото)

Адвокати п'ятого президента також не згодні з рішенням Печерського райсуду Києва, оскільки обраний запобіжний захід забороняє Петру Порошенку виїжджати за кордон.

Державне бюро розслідувань може оскаржити рішення Печерського районного суду Києва про обрання п'ятому президентові Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Рішення суду щодо Порошенка — позиція ДБР

Як відомо, сторона звинувачення клопотала про взяття під варту обвинуваченого в держзраді Петра Порошенка з можливістю внесення застави в розмірі 1 млрд гривень, однак суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов відпустив п'ятого президента під особисте зобов'язання.

У пресслужбі ДБР зазначили, що в ухвалі суду про обрання запобіжного заходу "констатовано законність та обґрунтованість підозри" народному депутату в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях.

На думку силового відомства, рішення судді Олексія Соколова про особисте зобов'язання "не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка". У зв'язку з цим, як додали в Держбюро розслідувань, сторона звинувачення може подати апеляцію для оскарження цього запобіжного заходу.

Рішення суду щодо Порошенка — позиція адвоката п'ятого президента

Один із адвокатів Петра Порошенка Ілля Новіков попередив, що команда п'ятого президента також оскаржуватиме рішення судді Печерського райсуду Києва про особисте зобов'язання, оскільки обвинуваченому в держзраді нардепу заборонили виїжджати за межі України.

"Прокуратура просила арешт із заставою в мільярд. Суд відмовив і виніс особисте зобов'язання, включаючи обмеження виїзду з країни. Оскаржуватимемо і це теж. Загальний знаменник — ізолювати та змусити мовчати, — повідомив Ілля Новіков у своєму Facebook.

До початку судового засідання Печерського райсуду Києва адвокат розповів, що йому з російського номера надійшли повідомлення з пропозицією придбати "записи розмов з нарад в Офісі президента", на яких Володимира Зеленського "умовляють" перейти "червоні лінії" щодо Петра Порошенка.

Відправник повідомив Іллю Новікова, що вартість аудіозаписів зросте в ціні після закінчення судового засідання. Адвокат Петра Порошенка припустив, що ці повідомлення були пранком з метою заробити гроші.

"Навіть якщо такий запис існує і він справжній, він нам не дуже потрібний. І без нього абсолютно зрозуміло, що відбувається. Усе, що ми хотіли сказати, ми сказали в суді. Документи зі справи опубліковані, кожен може прочитати їх сам, жодного місця для секретів", — підкреслив Ілля Новіков і додав, що схожі повідомлення з пропозицією придбати "записи розмов з ОП" прийшли ще одному юристу Порошенка Ігорю Голованю та нардепці від "Європейської солідарності" Ірині Геращенко.

[ + – ] Адвокату Порошенка запропонували купити записи "розмов із нарад в ОП"

19 січня суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов обрав для Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань, відхиливши клопотання сторони звинувачення про арешт та можливість внесення застави в 1 млрд гривень.

За підсумками судового засідання Фокус розбирався, що означає особисте зобов'язання для п'ятого президента Петра Порошенка.