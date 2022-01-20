Два часа споров: в Киевсовете обратились к Зеленскому и Раде из-за "преследования Порошенко"

В "Слуге народа" считают, что депутатов собрали для "протягивания" политического заявления о госизмене пятого президента. Перед голосованием за обращение Марина Порошенко подбодрила депутатов, напомнив им о безвизе и других достижениях своего супруга.

Депутаты Киевского горсовета поддержали обращение к высшим органам власти о недопустимости политического преследования пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" ("ЕС") Петра Порошенко. Об этом стало известно по итогам заседания горсовета, которое транслировалось в YouTube.

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Депутатское обращение адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, главам депутатских фракций и групп в Верховной Раде, а также к Офису генерального прокурора

На рассмотрение этого вопроса потратили более двух часов, проголосовали за него 62 депутата.

[ + – ] Результаты голосования в Киевсовете Фото: Скриншот

Больше всех голосов отдали депутаты от "ЕС" (29) и от "Удара Виталия Кличко" (20). Фракция "Голос" дала 6 голосов, "Единство" – 5. Обращение поддержали два внефракционных депутата. Шесть депутатов от "Слуги народа" проголосовали против. Представители "Батькивщины" не присутствовали, а три депутата от "ОПЗЖ" не голосовали.

[ + – ] Результаты голосования в Киевсовете по фракциям

Представители "Слуг народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" говорили о нежелании голосовать за обращение. Депутаты от "ОПЗЖ" поинтересовалась, почему их лидера Виктора Медведчука не включили в него.

Перед голосованием выступила супруга пятого главы государства, депутат Киевсовета Марина Порошенко. Она напомнила коллегам о "достижениях времен президентства Порошенко", среди которых безвиз, мощная армия, европейский вектор и возможность говорить на украинском языке.

"Обращаюсь ко всем депутатам — загляните себе в душу и ответьте на вопрос: является ли человек, который все это сделал за пять лет, государственным предателем? Те, кто проголосует против этого обращения – он предатель", – отметила она.

[ + – ] Жена Порошенко напомнила, кто сделал безвиз Украины с Евросоюзом

"Протянули" политическое заявление

Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявила, что депутатов Киевсовета собирали для "протягивания" политического заявления о госизмене Порошенко.

"Мы бы хотели, чтобы депутаты на местах возвращались к насущным проблемам. Таких проблем в Киеве тысячи – хаотичная застройка, экологические проблемы, транспортные коллапсы, постоянные хищения, начиная от строительства метро, заканчивая мостами и другими инфраструктурными проектами", – подчеркнула нардеп.

[ + – ] В Киеве существует тысячи насущных проблем, заявила Шуляк

Глава депутатской фракции "Слуга Народа" в Киевсовете Андрей Витренко заявлял, что попытки представителей "ЕС" обжаловать следственные действия по Порошенко не имеют ничего общего с задачами и работой Киевского городского совета.

[ + – ] "Слуги народа" призвали не политизировать Киевсовет Фото: https://t.me/SlugaNarodu_Official

"Когда заседание Киевсовета собрано ради одного вопроса – это вмешательство в работу независимых судов, судебной и правоохранительной систем с целью предоставить преимущества при принятии судебного решения для одного человека. Весь Киевский городской совет не занимается проблемами киевлян, а решает судьбу одного человека, при этом не имея на это никакого права", – сказал он.

Член фракции "Слуга Народа" в Киевсовете Михаил Присяжнюк акцентировал внимание на независимости судов.

"Если Петр Порошенко не соглашается с подозрением, у него есть защитники, он должен работать со следствием, с защитниками и отстаивать свои права в суде. Хватит политизировать работу Киевсовета. Я хочу работать здесь во благо киевлян", – заявил депутат.

Напомним, что пятого президента Украины обвиняют в госизмене по делу о торговле углем с боевиками "Л/ДНР", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Печерский райсуд Киева 19 января решил отпустить Порошенко под личное обязательство. Лидеру "ЕС" нельзя покидать место жительства, он должен сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к нему по первому вызову.

Госбюро расследований планирует обжаловать такое решение cуда. Правоохранители полагают, что назначенная мера наказания "не обеспечит должного поведения подозреваемого". Сторона обвинения ходатайствовала о взятии под стражу Порошенко с альтернативой внесения залога в 1 млрд гривен.

Фокус ранее выяснял, почему пятому главе государства избрали самую мягкую меру пресечения.