Дві години суперечок: у Київраді звернулися до Зеленського і Ради через "переслідування Порошенка"

У "Слузі народу" вважають, що депутатів зібрали для "протягування" політичної заяви про держзраду п'ятого президента. Перед голосуванням за звернення Марина Порошенко підбадьорила депутатів, нагадавши їм про безвіз та інші досягнення свого чоловіка.

Депутати Київської міськради підтримали звернення до найвищих органів влади щодо неприпустимості політичного переслідування п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" ("ЄС") Петра Порошенка. Про це стало відомо за підсумками засідання міськради, яке транслювалось на YouTube.

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Депутатське звернення адресоване президенту України Володимиру Зеленському, головам депутатських фракцій та груп у Верховній Раді, а також Офісу генерального прокурора

На розгляд цього питання витратили понад дві години, проголосували за нього 62 депутати.

[ + – ] Результати голосування у Київраді Фото: Скриншот

Найбільше голосів віддали депутати від "ЄС" (29) та від "Удару Віталія Кличка" (20). Фракція "Голос" дала 6 голосів, "Єдність" – 5. Звернення підтримали два позафракційні депутати. Шість депутатів від "Слуги народу" проголосували проти. Представники "Батьківщини" не були присутні, а троє депутатів від "ОПЗЖ" не голосували.

[ + – ] Результати голосування у Київраді по фракціям

Представники "Слуг народу" та "Опозиційної платформи — За життя" говорили про небажання голосувати за звернення. Депутати від "ОПЗЖ" поцікавилася, чому їхнього лідера Віктора Медведчука не включили до нього.

Перед голосуванням виступила дружина п'ятого глави держави депутатка Київради Марина Порошенко. Вона нагадала колегам про "досягнення часів президентства Порошенка", серед яких безвіз, потужна армія, європейський вектор та можливість говорити українською мовою.

"Звертаюся до всіх депутатів — загляньте собі в душу і дайте відповідь на запитання: чи є людина, яка все це зробила за п'ять років, державним зрадником? Той, хто проголосує проти цього звернення — він зрадник", — зазначила вона.

[ + – ] Дружина Порошенка нагадала, хто зробив безвіз України з Євросоюзом

"Протягли" політичну заяву

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявила, що депутатів Київради збирали для "протягування" політичної заяви про держзраду Порошенка.

"Ми б хотіли, щоб депутати на місцях поверталися до нагальних проблем. Таких проблем у Києві тисячі — хаотична забудова, екологічні проблеми, транспортні колапси, постійні розкрадання, починаючи від будівництва метро, закінчуючи мостами та іншими інфраструктурними проектами", — наголосила нардепка.

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Голова депутатської фракції "Слуга Народу" у Київраді Андрій Вітренко заявляв, що спроби представників "ЄС" оскаржити слідчі дії щодо Порошенка не мають нічого спільного із завданнями та роботою Київської міської ради.

[ + – ] "Слуги народу" закликали не політизувати Київраду Фото: https://t.me/SlugaNarodu_Official

"Коли засідання Київради зібрано заради одного питання — це втручання у роботу незалежних судів, судової та правоохоронної систем з метою надати переваги при прийнятті судового рішення для однієї людини. Вся Київська міська рада не займається проблемами киян, а вирішує долю однієї людини, при цьому не маючи на це жодного права", — сказав він.

Член фракції "Слуга Народу" у Київраді Михайло Присяжнюк наголосив на незалежності судів.

"Якщо Петро Порошенко не погоджується з підозрою, у нього є захисники, він має працювати зі слідством, із захисниками та відстоювати свої права в суді. Вистачить політизувати роботу Київради. Я хочу працювати тут на благо киян", — заявив депутат.

Нагадаємо, що п'ятого президента України звинувачують у держзраді у справі про торгівлю вугіллям із бойовиками "Л/ДНР", йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Печерський райсуд Києва 19 січня вирішив відпустити Порошенка під особисте зобов'язання. Лідеру "ЄС" не можна залишати місце проживання, він повинен здати слідчому на зберігання паспорт і прибувати до нього на перший виклик.

Держбюро розслідувань планує оскаржити таке рішення суду. Правоохоронці вважають, що призначений захід покарання "не забезпечить належної поведінки підозрюваного". Сторона звинувачення клопотала про взяття під варту Порошенка з альтернативою внесення застави у 1 млрд. гривень.

Фокус раніше з'ясовував, чому п'ятому главі держави обрали найм'якший запобіжний захід.