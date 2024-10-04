Нардеп Герасимов от "Евросолидарности" купил имение на островах под Киевом, — эксперт

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Лидер фракции Петра Порошенко в Верховной Раде Артур Герасимов в разгар войны покупает лакшери виллу. Об этом у себя на странице написал эксперт Петр Олещук, отметив, что команда нардепа существует в двух реальностях: в одной, воображаемой, они — на фронте, а в реальной — заботятся о своем состоянии, сообщает УНИАН.

Так, по словам Олещука, в расследовании Бигус.Инфо, журналисты которого нашли на островах под Киевом имение нардепа Артура Герасимова, шокирует дата покупки: разгар войны июль 2022 года.

"Новое имение и примерно 0,3 га земли в Плютах под Киевом оформила на себя жена нардепа от "Европейской солидарности" Герасимова. Ранее коттедж, построенный посреди острова, где строительство де-факто запрещено и из-за этого прокуратура должна была обращаться в суд, был оформлен на тещу Герасимова — Татьяну Матвееву", — написал Олещук.

По словам эксперта, стоимость имения Герасимова критически занижена до уровня цены небольшой квартиры в отдаленных районах Киева.

"В декларации нардепа указано, что стоимость земли и дома составляет менее 3 млн грн. По оценкам расследователей, похожая земля с имением в Плютах стоит на рынке 2-2,5 млн долларов. Герасимов настоящий счастливчик: купил имение и 30 соток под ним чуть больше, чем за 70 тыс долларов. По сути, по цене "двушки" в спальном районе Киева", — подчеркнул Олещук.

Как известно, недавно один из лидеров команды Порошенко, лидер фракции "Европейская Солидарность" в горсовете Днепра депутат Камиль Примаков вместе с семьями и коллегами-депутатами были замечены на отдыхе на лакшери курорте на Мальдивах в январе 2024 года. Только один наряд жены депутата от Порошенко, который она надела на вечеринку, стоит более 10 млн грн.

Сам Петр Порошенко только в сентябре 2024 года задекларировал более 1,1 млрд доходов, что в 125 раз больше, чем заявленные доходы олигарха в аналогичный довоенный период.