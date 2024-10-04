Нардеп Герасимов від "Євросолідарності" купив маєток на островах під Києвом, — експерт

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Лідер фракції Петра Порошенка у Верховній Раді Артур Герасимов у розпал війни купує лакшері віллу. Про це у себе на сторінці написав експерт Петро Олещук, зазначивши, що команда нардепа існує в двох реальностях: в одній, уявній, вони — на фронті, а в реальній — дбають про свої статки, повідомляє УНІАН.

Так, за словами Олещука, в розслідуванні Бігус.Інфо, журналісти якого знайшли на островах під Києвом маєток нардепа Артура Герасимова, шокує дата купівлі: розпал війни липень 2022 року.

"Новий маєток і приблизно 0,3 га землі в Плютах під Києвом оформила на себе дружина нардепа від "Європейської солідарності" Герасимова. Раніше котедж, збудований посеред острова, де будівництво де-факто заборонене і через це прокуратура мала звертатися до суду, був оформлений на тещу Герасимова – Тетяну Матвєєву", — написав Олещук.

За словами експерта, вартість маєтку Герасимова критично занижена до рівня ціни невеликої квартири у віддалених районах Києва.

"У декларації нардепа зазначено, що вартість землі і будинку становить менш ніж 3 млн грн. За оцінками розслідувачів, схожа земля з маєтком в Плютах коштує на ринку 2-2,5 млн доларів. Герасимов справжній щасливчик: купив маєток і 30 соток під ним трохи більше, ніж за 70 тис доларів. По суті, за ціною "двушки" в спальному районі Києва", — підкреслив Олещук.

Як відомо, нещодавно один з лідерів команди Порошенка, лідер фракції "Європейська Солідарність" у міськраді Дніпра депутат Каміль Примаков разом з сім’ями та колегами-депутатами були помічені на відпочинку на лакшері курорті на Мальдівах у січні 2024 року. Лише одне вбрання дружини депутата від Порошенка, яке вона вдягла на вечірку, коштує понад 10 млн грн.

Сам Петро Порошенко лише у вересні 2024 року задекларував понад 1,1 млрд доходів, що у 125 разів більше, ніж заявлені доходи олігарха в аналогічний довоєнний період.