Суд над Порошенком: Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід експрезиденту

Силовики наполягатимуть, щоб політика взяли під варту та призначили альтернативу в розмірі одного мільярда гривень.

Офіс Генерального прокурора в п'ятницю, 21 січня, оскаржив запобіжний захід для підозрюваного в державній зраді лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, повідомляє пресслужба відомства.

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"21 січня 2022 року Офісом Генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного народного депутата – п'ятого Президента України у вигляді особистого зобов'язання", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що прокурори наполягатимуть на застосуванні щодо політика запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 млрд грн.

Нагадаємо, Порошенко підозрюється в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про злочинні схеми постачання вугілля з окупованих територій Донбасу у 2014-2015 роках. Політику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сторона звинувачення клопотала про взяття під варту нардепа з можливістю внесення застави в розмірі 1 млрд гривень. Проте 19 січня суддя Печерського райсуду столиці Олексій Соколов ухвалив рішення щодо застосування до п'ятого президента запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Раніше в ДБР також заявляли, що планують оскаржити запобіжний захід для Петра Порошенка. Особисте зобов'язання "не забезпечить належну поведінку підозрюваного Петра Порошенка", вважають у ДБР.

Водночас у Київраді звернулися до Зеленського та Ради через "переслідування Порошенка". 20 січня депутати Київської міськради підтримали звернення до президента країни, голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді, а також до Офісу генпрокурора щодо неприпустимості політичного переслідування політика.

Нагадаємо, раніше в ДБР озвучили схему постачання вугілля з ОРДЛО за участю Медведчука та Порошенка. У відомстві заявляють, що фігуранти кримінального провадження спровокували у 2014-2015 роках в Україні енергетичну кризу та зробили енергетичну сферу країни залежною від Росії.