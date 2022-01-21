Суд над Порошенком: Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід експрезиденту
Силовики наполягатимуть, щоб політика взяли під варту та призначили альтернативу в розмірі одного мільярда гривень.
Офіс Генерального прокурора в п'ятницю, 21 січня, оскаржив запобіжний захід для підозрюваного в державній зраді лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, повідомляє пресслужба відомства.
"21 січня 2022 року Офісом Генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного народного депутата – п'ятого Президента України у вигляді особистого зобов'язання", — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що прокурори наполягатимуть на застосуванні щодо політика запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 млрд грн.
Нагадаємо, Порошенко підозрюється в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про злочинні схеми постачання вугілля з окупованих територій Донбасу у 2014-2015 роках. Політику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Сторона звинувачення клопотала про взяття під варту нардепа з можливістю внесення застави в розмірі 1 млрд гривень. Проте 19 січня суддя Печерського райсуду столиці Олексій Соколов ухвалив рішення щодо застосування до п'ятого президента запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
Раніше в ДБР також заявляли, що планують оскаржити запобіжний захід для Петра Порошенка. Особисте зобов'язання "не забезпечить належну поведінку підозрюваного Петра Порошенка", вважають у ДБР.
Водночас у Київраді звернулися до Зеленського та Ради через "переслідування Порошенка". 20 січня депутати Київської міськради підтримали звернення до президента країни, голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді, а також до Офісу генпрокурора щодо неприпустимості політичного переслідування політика.
Нагадаємо, раніше в ДБР озвучили схему постачання вугілля з ОРДЛО за участю Медведчука та Порошенка. У відомстві заявляють, що фігуранти кримінального провадження спровокували у 2014-2015 роках в Україні енергетичну кризу та зробили енергетичну сферу країни залежною від Росії.