ДБР звинуватила Порошенка у нездачі закордонних паспортів. Адвокат п'ятого президента все заперечує (фото)

Адвокат політика Ігор Головань стверджує, що здав закордонний паспорт Порошенка ще вранці і показав фото штампу з ЦМУ ДМС України.

П'ятий президент України, а нині народний депутат Верховної Ради Петро Порошенко не виконав постанову Печерського районного суду, який 19 січня оголосив йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Йдеться про здачу на зберігання до відповідних органів державної влади паспорта для виїзду за кордон, а також інших документів, що дають право на виїзд з України та в'їзд до України, повідомляється на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Раніше Порошенко назвав рішення суду заборонити йому виїзд за кордон "божевіллям".

"На сьогодні ми маємо використовувати всі можливості, щоб побудувати світову коаліцію на підтримку України перед нападом Путіна. Він (суд) вилучає паспорти, коли 24 січня я мав першу поїздку до НАТО, є запрошення до участі у міжнародних форумах", — сказав експрезидент, додавши, що покладені судом зобов'язання будуть оскаржені.

Що кажуть у Порошенка?

Водночас адвокат Порошенко, Ігор Головань, на своїй сторінці у Facebook написав, що розпорядження суду виконано і документи, які дозволяють п'ятому президентові подорожі, здані вранці 24 січня. На доказ він навів знімок із печаткою Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у місті Києві та Київській області.

[ + – ] Посn адвоката Ігоря Голованя

"ДБР не може не брехати. Паспорти Петра Порошенка здані в ЦМУ LМС у м. Києві та Київській області мною особисто сьогодні вранці. Додаю скріншот штампу", — написав адвокат.

Раніше Фокус повідомляв, що м'яке рішення Печерського суду у "справі Порошенка" міг забезпечити заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов. За словами політолога Вадима Карасьова, Смирнов у "справі Порошенка" не лише не доопрацьовував, а й взагалі міг грати на його боці.

У п'ятницю, 21 січня, офіс Генерального прокурора оскаржив запобіжний захід для підозрюваного в державній зраді лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Прокурори наполягатимуть на застосуванні щодо політика запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.