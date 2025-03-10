Две из трех жертв отказались от иска: СМИ раскрыли детали дела о "пьяных вечеринках" в Киеве

Журналисты отмечают, что две из трех пострадавших от издевательств на скандальных вечеринках девушек отказались от обвинений, а трое подозреваемых друзей-блогеров вышли из-под стражи, развивают бизнес и щеголяют роскошной жизнью.

Related video

В феврале 2023 года правоохранители задержали трех "ивано-франковских мажоров", которые организовывали "пьяные вечеринки" в Киеве в съемной квартире. Друзья-блогеры Андрей Ярина, Ярослав Домбровский и Олег Захар издевались над обнаженными девушками без сознания, снимали унижения на видео и обнародовали в сети. Впоследствии трое подозреваемых вышли из следственного изолятора, занимаются развитием своих бизнесов и публикуют контент для соцсетей, тогда как их дело в суде движется медленно, а две из трех пострадавших девушек отказались от обвинений. Детали дела рассказал Александр Мясищев, который был на трех заседаниях суда и общался с прокурорами и адвокатами обеих сторон, пишет "Бабель".

Александр Мясищев отметил, что на скандальное дело назначили известного прокурора Максима Дергачева. Обвиняемых блогеров защищают опытные адвокаты Тимофей Ковалишин и Олег Охман. Рассматривали заявления трех потерпевших девушек, одна из которых — несовершеннолетняя. Судья Александр Бойко зачитал формулировку обвинения, по которой все три девушки подверглись сексуальному насилию, не связанному с проникновением в тело, поэтому преступление не квалифицировали как изнасилование.

Адвокаты отмечали, что обыск в квартире провели без необходимых разрешений и незаконно установили место нахождения подозреваемых, а протоколы были изготовлены задним числом или даже подделаны. Прокурор Дергачев в ответ обвинил защиту Ярины в общении с потерпевшими девушками, после которого две из них отказались в суде от своих претензий. Журналисты отмечают, что проверить это сейчас невозможно.

Дело о "пьяных вечеринках" в Киеве: детали заседания суда в феврале

12 февраля 2025 года состоялось заседание суда, где рассмотрели шестой из 18 томов дела о "пьяных вечеринках". Александр Мясищев рассказал, что перед заседанием подозреваемые обсуждали контент для своих блогов.

Адвокат Ковалишин снова заявил о фальсификации протоколов и попросил у судьи доступ к другому судебному делу, касающемуся одной из девушек. Он утверждал, что одна из потерпевших была как-то связана с распространением наркотиков, предоставляла интимные услуги и позволяла записывать видео за отдельную плату. Прокурор ответил на это, что в сентябре 2022 года девушка приобрела амфетамин, но уголовное производство закрыли, она начала лечение, а защита хочет получить компромат, чтобы иметь на пострадавшую влияние.

По решению суда подозреваемым продлили меры пресечения: им запрещено покидать города, где они проживают, а Ярина должен также сдать загранпаспорт и не общаться с потерпевшими и свидетелями.

Журналисты отмечают, что блогер Ярина продолжает зарабатывать на p2p-переводах валюты и криптовалюты и вести блог в TikTok и Instagram, где демонстрирует, как отдыхает и развлекается, а также делает рекламные видео по заказу клиентов. При этом его счет на Binance до сих пор заблокирован, арестован его автомобиль BMW 535i и $4 000, которые могут быть выплачены пострадавшим девушкам в качестве компенсации.

Андрей Ярина после выхода из СИЗО публикует в Instagram фото развлечений и отдыха Фото: Instagram / casual_andrew_

Захар также снимает контент для соцсетей о своей роскошной жизни и создает ролики на заказ как продюсер, а Домбровский кроме своего блога ведет Telegram-канал, одно из сообщений в котором — схема вывода 1 000 гривен "еПоддержки" наличными. В феврале, по данным журналистов, Домбровский получил приговор и испытательный срок за покупку каннабиса.

Подозреваемые отказались давать интервью изданию. Олег Захар перед заседанием суда сказал журналисту: "Старик, ты там мазу за нас тяни, говори, что ребята не виноваты!"

Всем троим грозит до семи лет тюрьмы, и прокуроры отмечают, что приговор будет зависеть от того, как суд оценит предоставленные доказательства.

"Пьяные вечеринки" в Киеве: что известно

Первые вечеринки друзья начали устраивать в конце 2022 года, когда жили в Ивано-Франковске и вели блоги в Instagram.

1 февраля 2023 года в пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о проведении обысков у организаторов вечеринок, которые издевались над девушками и снимали унижения на видео. Ведущая Ярослава Кравченко обнародовала данные организаторов и рассказала, что на вечеринках якобы "накачивали" девушек алкоголем и транквилизатором "Ксанекс".

2 февраля глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что правоохранители задержали двух друзей после обысков по местам проживания подозреваемых в Киеве и Ивано-Франковской области. Он отметил, что подозреваемые снимали и распространяли видео интимного характера в социальных сетях, за что им грозит до 7 лет заключения.

3 февраля корреспондент "Суспільного" из зала заседаний сообщил, что суд арестовал одного из организаторов "пьяных вечеринок", 19-летнего Андрея Ярину без права залога до 1 апреля.

Во время выступления в суде 3 февраля Андрей Ярина заявил, что 80% девушек приходили к нему добровольно, а каждая третья потом возвращалась. Также он заверил, что заработок с трансляций перечислял на помощь ВСУ.

28 марта суд освободил под залог двух обвиняемых в организации "пьяных вечеринок": Ярослава Домбровского и Олега Захарова. "Украинская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Киевской областной прокуратуры сообщала, что фигуранты заплатили 150 прожиточных минимумов или 402 600 грн.

9 мая 2024 года "Суспільне" со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру писало, что по делу о "пьяных вечеринках" суд отпустил из-под стражи организатора Андрея Ярину под залог в 272 тысячи гривен, обязав обвиняемого носить электронный браслет, не отлучаться с места жительства без решения суда и сдать загранпаспорт. Также ему запретили общаться со свидетелями и потерпевшими по делу.