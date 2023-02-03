Без права залога: суд арестовал одного из организаторов "пьяных вечеринок" (видео)

Двум "блогерам", издевавшимся над девушками под действием транквилизатором, объявлено подозрение в изготовлении и распространении порнографического контента.

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Шевченковский райсуд Киева избрал для одного из организаторов так называемых "пьяных вечеринок", во время которых девушек "накачивали" транквилизаторами, Андрея Ярины меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент "Суспільного" из зала заседаний.

19-летний подозреваемый арестован до 1 апреля. Как уточняется, именно он был ведущим прямых эфиров с "вечеринок".

Суд не дал возможности "блогеру" выйти на свободу под залог.

Андрей Ярина родом из Хмельницкой области. Официально он нигде не трудоустроен. Во время обыска в карманах парня нашли $4 тыс. Он сам утверждал, что собирает деньги на ВСУ с помощью такого "контента", при этом отрицает факты изнасилования девушек.

Как сообщалось ранее, подозрение в изготовлении и распространении порнографического контента было объявлено двум организаторам незаконных мероприятий. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

"Пьяные вечеринки": хронология событий

Украинская ведущая и блогер Ярослава Кравченко 31 января распространила в сети информацию о так называемых "пьяных вечеринках" в Киеве. Журналистка сообщила, что молодые парни, приехавшие в Киев из Ивано-Франковска, "накачивали" алкоголем и транквилизатором "Ксанакс" девушек, после чего записывали видео интимного характера с их участием и распространяли контент в закрытых Telegram-каналах и в Instagram.

После того, как история стала достояние общественности, Нацполиция начала уголовное производство по этому делу. В пресс-службе правоохранительных органов сообщили о проведении обысков у организаторов вечеринок. Как уточнялось, обыски прошли в Киеве и в Ивано-Франковской области по месту жительства и на арендуемых квартирах подозреваемых.

2 февраля глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что организаторами "пьяных вечеринок" являются двое друзей, которые и распространяли видео интимного характера в соцсетях. Им объявили о подозрении, еще шести фигурантам дела якобы вручили повестки в военкомат.

Позже в этот же день появилась информация, что повестку также получил адвокат подозреваемых Артем Захаров.

Тем не менее 3 февраля полиция опровергла информацию о вручении повесток фигурантам дела о "вечеринках".