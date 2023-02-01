Шести фигурантам скандального дела о "пьяных вечеринках" вручили повестки в военкомат, — СМИ

Сотрудники правоохранительных органов объявили о подозрении двум организаторам вечеринок, на которых девушек накачивали транквилизаторами и раздевали на камеру.

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Сотрудники правоохранительных органов объявили о подозрении двум организаторам вечеринок, на которых девушек накачивали транквилизаторами и алкоголем, раздевали на камеру и предположительно насиловали. Об этом 1 февраля в комментарии "Суспільному" рассказали в полиции.

Как уточняется, еще шестерым фигурантам дела вручили повестки в военкомат.

"Пьяные вечеринки" в Киеве: что произошло?

Украинская ведущая и блогер Ярослава Кравченко 1 февраля распространила в сети информацию о так называемых "пьяных вечеринках" в Киеве.

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Журналистка сообщила, что группа парней организовывала вечеринки, на которых девушек якобы "накачивали" алкоголем и транквилизатором "Ксанекс". После этого участники снимали прямые эфиры, во время которых девушек раздевали, снимали на видео половые органы и применяли сексуальное насилие.

После этого в пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о проведении обысков у организаторов вечеринок. Как уточнялось, обыски прошли в Киеве и еще одном регионе по месту жительства и на арендуемых квартирах подозреваемых.

Напомним, 26 января стало известно о том, что пресс-офицера Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванну Плантовскую, ставшую героиней скандала из-за отдыха за границей, перевели в Житомирский пограничный отряд.