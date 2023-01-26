Скандал с пресс-офицером ГПСУ: СМИ пишут, что Плантовскую перевели в другой отряд

По информации журналистов, Иванна Плантовская остается работать в пограничной службе Украины. Но теперь будет исполнять обязанности, не связанные с информационной деятельностью.

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Пресс-офицера Государственной пограничной службы Украины Иванну Плантовскую, ставшую героиней скандала из-за хвастовства отдыхом за границей, перевели в Житомирский пограничный отряд. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в службе.

По информации медиа, новая работа Плантовской не связанна со СМИ в частности и с коммуникацией в целом.

Заметим, что Житомирский пограничный отряд охраняет участок государственной границы с Республикой Беларусь, а именно с ее Гомельской областью, которая граничит с пределами 5 приграничных районов Украины (Овручский, Олевский, Народицкий районы Житомирской области и Иванковский и Полесский районы Киевской области).

Почему пресс-офицер ГПСУ Плантовская оказалась в эпицентре скандала

В начале января стало известно, что спикер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Иванна Плантовская встретила Новый год в Париже. Соответсвующее фото и видео она опубликовала на своих страницах в соцсетях.

Под ними пользователи начали оставлять сотни негативных комментариев с критикой поведения пресс-офицера в период полномасштабной войны.

После волны негатива, Плантовская "закрыла" свои страницы в соцсетях.

Как-либо комментировать фотографии на фоне Эйфелевой башни она отказалась. Спикер пограничников считает, что скандал вокруг нее — это часть информационной войны.

Несколько позже временно исполняющий обязанности главы Государственной пограничной службы Украины Вячеслав Демченко пообещал, что в отношении Плантовской "примут соответствующие решения в рамках действующего законодательства".

"Я не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, это дело каждого. Однако могу отметить, что относительно ситуации, которая последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это. В частности, будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и выполнения обязанностей по должности", — сказал Демченко.

Напомним, украинцев разозлил отдых пресс-офицера Госпогранслужбы во Франции. Иванна Плантовская опубликовала фото и видео из Франции. В соцсетях посчитали такое поведение в период войны недопустимым и потребовали ее уволить. Тогда скандал привлек внимание и к начальнику Южного управления ГПСУ, у которого якобы есть незадекларированное имущество за границей.

Фокус также писал, почему украинским чиновникам запретили выезд за границу. Заметим, что свежее решение СНБО ограничивает поездки должностных лиц за рубеж только служебными командировками.