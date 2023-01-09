Фото у Эйфелевой башни: украинцев разозлил отдых пресс-офицера Госпогранслужбы во Франции (видео)

Иванна Плантовская опубликовала фото и видео из Франции. В соцсетях посчитали такое поведение в период войны недопустимым и потребовали ее уволить. Скандал привлек внимание и к начальнику Южного управления ГПСУ, у которого якобы есть незадекларированное имущество за границей.

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Пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская оказалась в центре скандала. Спикер ведомства опубликовала в своих соцсетях новогодние фотографии из Парижа, а также неоднократно постила фото с курортов в течение прошлого года.

В настоящее время ее аккаунт в Facebook закрыт, однако скриншоты широко разошлись в интернете.

Даже в закрытом режиме видно, что на аватарке у Плантовской стоит фотография из Франции.

Украинцы посчитали такую демонстрацию роскошного отдыха со стороны официального представителя ГПСУ в период полномасштабной войны недопустимой.

Скандал с пресс-офицером Погранслужбы: что произошло?

На нескольких фотографиях Плантовская позирует черном платье на фоне Эйфелевой башни. "2023, я в тебя верю!" — говорится в сообщении под одним из снимков. "Это было прекрасно", — говорится под другим. На фотографиях проставлена геолокация: Париж, Франция.

В TitTok (сейчас аккаунт удален) пресс-офицер также выставила ролик из Парижа.

Украинские пользователи в соцсетях решили, что такое проявление "роскошной" жизни со стороны официального лица непозволительно во время военных действий в стране.

Некая Наталка Иванченко написала в Facebook, что пресс-офицер в стране, где идет война, не может себя так позиционировать.

Пользователь Павел Киричек считает, что это "полная деградация и цинизм, в отношении тех, кто сейчас на "0" (имеется в виду нулевая позиция на фронте, то есть линия соприкосновения).

Часть украинцев просто предложила уволить Плантовскую.

Впрочем, не все пользователи интернета отреагировали столь негативно, некоторые встали на защиту девушки. Так, Александр Гриненко поинтересовался, разве существует запрет на выезд сотрудниц Госпогранслужбы за границу в свободное от работы время.

Юлия Яблонская, в свою очередь, отмечает, что вряд ли бы к Плантовской было приковано столько внимания, если бы она не занимала госдолжность.

Скандал с Плантовской: реакция ГПСУ

Спикер Погранслужбы Андрей Демченко в комментарии изданию "Обозреватель" рассказал, что ведомство уже отреагировало на скандал с участием Плантовской. В ГПСУ, в частности, пообещали, "принять решение" в отношении своей сотрудницы в рамках действующего законодательства.

[ + – ] Украинцев возмутили не только новогодние фотографии девушки, но и более ранние с курортов

Демченко подчеркнул, что Погранслужба не намерена комментировать личную жизнь военнослужащих. В то же время, он отметил, что "досадно", когда во время войны в рядах ведомства есть те, кто "уделяет внимание исключительно своей личной жизни" и "хвастается этим". Он также считает, что такая демонстрация противоречит моральным нормам во время войны.

"Все будет по справедливости", — резюмировал спикер украинского погранведомства.

Причем здесь начальник Плантовской Сергей Мул?

История с Иванной Плантовской неожиданно привлекла внимание и к ее руководителю — начальнику Южного регионального управления ГПСУ, генерал-майору Сергею Мулу. Так, советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Юрий Богданов написал у себя в Facebook, что Мул — "более интересный персонаж".

По его словам, Мул служит в ГПСУ уже 29 лет, при этом в течение 6 лет возглавлял киевское направление. Как пишет Богданов, в 2021 году у начальника Южного управления обнаружили незадекларированные $16 млн, а также недвижимость в Италии и Испании.

Также Богданов уточняет, что у Сергея Мула есть паспорт гражданина Колумбии на имя Хорхе Фернандеса. Официального подтверждения этой информации нет.

Что известно об Иванне Плантовской?

В настоящее время Иванна Плантовская занимает должность пресс-офицера Южного регионального управления ГПСУ, которое находится в Одессе. В ее профиле на Facebook также указано, что она живет в Одессе.

В YouTube есть записи 2015-2016 годов, на которых Плантовская выступает в качестве студентки Национальной академии Госпогранслужбы Украины им. Богдана Хмельницкого.

Напомним, 14 декабря глава партии "Народовластие" Юрий Левченко заявил, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в госпиталь выяснять отношения с раненным бойцом территориальной обороны и юристом Олегом Симорозом из-за его критики законопроекта № 5655. В результате раненого бойца и юриста поддержала нардеп Галина Янченко, которая заявила, что уходит из партии "Слуги народа" из-за поступка Шуляк.