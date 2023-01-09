Фото біля Ейфелевої вежі: українців розлютив відпочинок прес-офіцера Держприкордонслужби у Франції (відео)

Іванна Плантовська опублікувала фото та відео із Франції. У соцмережах вважали таку поведінку в період війни неприпустимою і вимагали її звільнити. Скандал привернув увагу і до начальника Південного управління ДПСУ, який нібито має незадеклароване майно за кордоном.

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Прес-офіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська опинилася у центрі скандалу. Спікер відомства опублікувала у своїх соцмережах новорічні фотографії з Парижа, а також неодноразово постила фото із курортів протягом минулого року.

Наразі її обліковий запис у Facebook закритий, проте скріншоти широко розійшлися в інтернеті.

Навіть у закритому режимі видно, що на аватарці у Плантовської стоїть фотографія із Франції.

Українці вважали таку демонстрацію розкішного відпочинку з боку офіційного представника ДПСУ у період повномасштабної війни неприпустимою.

Скандал із прес-офіцером Прикордонної служби: що сталося?

На кількох фотографіях Плантовська стоїть у чорній сукні на фоні Ейфелевої вежі. "2023, я в тебе вірю!" — йдеться у повідомленні під одним із знімків. "Це було чудово", — йдеться під іншим. На фотографіях зазначено геолокацію: Париж, Франція.

У TitTok (зараз обліковий запис видалено) прес-офіцер також виставила ролик з Парижа.

Українські користувачі в соцмережах вирішили, що такий прояв "розкішного" життя з боку офіційної особи неприпустимий під час воєнних дій у країні.

Якась Наталка Іванченко написала у Facebook, що прес-офіцер у країні, де йде війна, не може себе так позиціонувати.

Користувач Павло Киричек вважає, що це "повна деградація та цинізм щодо тих, хто зараз на "0" (мається на увазі нульова позиція на фронті, тобто лінія зіткнення).

Частина українців просто запропонувала звільнити Плантовську.

Втім, не всі користувачі інтернету відреагували так негативно, деякі стали на захист дівчини. Так, Олександр Гріненко поцікавився, чи існує заборона на виїзд співробітниць Держприкордонслужби за кордон у вільний від роботи час.

Юлія Яблонська, у свою чергу, зазначає, що навряд чи до Плантовської було б прикуто стільки уваги, якби вона не займала держпосаду.

Скандал із Плантовською: реакція ДПСУ

Спікер Прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі виданню "Обозреватель" розповів, що відомство вже відреагувало на скандал за участю Плантовської. У ДПСУ, зокрема, пообіцяли, "ухвалити рішення" щодо своєї співробітниці у рамках чинного законодавства.

[ + – ] Українців обурили не лише новорічні фотографії дівчини, а й раніше з курортів

Демченко наголосив, що Прикордонна служба не має наміру коментувати особисте життя військовослужбовців. Водночас, він зазначив, що "неприємно", коли під час війни в лавах відомства є ті, хто "приділяє увагу виключно своєму особистому життю" і "хизується цим". Він також вважає, що така демонстрація суперечить моральним нормам під час війни.

"Все буде справедливо", — резюмував спікер українського прикордонного відомства.

До чого тут начальник Плантовської Сергій Мул?

Історія з Іванною Плантовською несподівано привернула увагу і до її керівника — начальника Південного регіонального управління ДПСУ, генерал-майора Сергія Мула. Так, радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Богданов написав у себе у Facebook, що Мул — "цікавіший персонаж".

За його словами, Мул служить у ДПСУ вже 29 років, при цьому протягом шести років очолював київський напрямок. Як пише Богданов, у 2021 році у начальника Південного управління виявили незадекларовані $16 млн, а також нерухомість в Італії та Іспанії.

Також Богданов уточнює, що Сергій Мул має паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандеса. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Що відомо про Іванну Плантовську?

Наразі Іванна Плантовська обіймає посаду прес-офіцера Південного регіонального управління ДПСУ, яке знаходиться в Одесі. У її профілі на Facebook також зазначено, що вона мешкає в Одесі.

У YouTube є записи 2015-2016 років, на яких Плантовська виступає студенткою Національної академії Держприкордонслужби України ім. Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, 14 грудня голова партії "Народовладдя" Юрій Левченко заявив, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк прийшла до госпіталю з'ясовувати стосунки з пораненим бійцем територіальної оборони та юристом Олегом Симорозом через його критику законопроекту № 5655. Внаслідок пораненого бійця юриста підтримала нардеп Галина Янченко, яка заявила, що йде з партії "Слуги народу" через вчинок Шуляка.