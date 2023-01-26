Скандал із пресофіцеркою ДПСУ: ЗМІ пишуть, що Плантовську перевели до іншого загону

За інформацією журналістів, Іванна Плантовська залишається працювати в прикордонній службі України. Але тепер виконуватиме обов'язки, які не пов'язані з інформаційною діяльністю.

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Пресофіцерку Державної прикордонної служби України Іванну Плантовську, яка стала героїнею скандалу через хвастощі відпочинком за кордоном, перевели до Житомирського прикордонного загону. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела в службі.

За інформацією медіа, нова робота Плантовської не пов'язана зі ЗМІ, зокрема і з комунікацією в цілому.

Зауважимо, що Житомирський прикордонний загін охороняє ділянку державного кордону з Республікою Білорусь, а саме з її Гомельською областю, яка межує з межами 5 прикордонних районів України (Овруцький, Олівський, Народицький райони Житомирської області й Іванківський і Поліський райони Київської області).

Чому пресофіцерка ДПСУ Плантовська опинилася в епіцентрі скандалу

На початку січня стало відомо, що речниця Південного регіонального управління Державної прикордонної служби Іванна Плантовська зустріла Новий рік у Парижі. Відповідне фото й відео вона опублікувала на своїх сторінках у соцмережах.

Під ними користувачі почали залишати сотні негативних коментарів із критикою поведінки пресофіцерки під час повномасштабної війни.

Після хвилі негативу Плантовська "закрила" свої сторінки в соцмережах.

Якось коментувати фотографії на тлі Ейфелевої вежі вона відмовилася. Спікер прикордонників вважає, що скандал довкола неї — це частина інформаційної війни.

Дещо пізніше тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної прикордонної служби України В'ячеслав Демченко пообіцяв, що стосовно Плантовської "приймуть відповідні рішення в рамках чинного законодавства".

"Я не вправі коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного. Однак можу зазначити, що щодо ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовці з Одеси, у відомстві одразу відреагували на це. Зокрема, будуть ухвалені рішення щодо подальшого проходження". нею служби та виконання обов'язків за посадою", — сказав Демченко.

Нагадаємо, українців розлютив відпочинок прес-офіцера Держприкордонслужби у Франції. Іванна Плантовська опублікувала фото та відео з Франції. У соцмережах вважали таку поведінку в період війни неприпустимою і вимагали її звільнити. Тоді скандал привернув увагу і до начальника Південного управління ДПСУ, який нібито має незадеклароване майно за кордоном.

Фокус також писав, чому українським чиновникам заборонили виїзд за кордон. Зауважимо, що нове рішення РНБО обмежує поїздки посадових осіб за кордон лише службовими відрядженнями.