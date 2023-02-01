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Украина

Унижали девушек на видео: полиция нагрянула к организаторам пьяных вечеринок (фото)

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Фото: Нацполиция | Полицейские проводят обыски по месту жительство организаторов скандальных вечеринок

По данным ведущей Ярославы Кравченко, горе-блогеры "накачивали" девушек транквилизаторами и снимали издевательства на видео.

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Сотрудники полиции провели обыски у организаторов вечеринок, которые издаивались над девушками и снимали унижения на видео. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили личности и адреса горе-блогеров после того, как в сети появились фото и видео со скандальных вечеринок, где молодые люди употребляют алкоголь и унижают девушек.

По сообщению Нацполици, обыски проводят в Киеве и "еще одном регионе" по месту и жительства и на арендуемых квартирах подозреваемых. Следственные действия проводят оперативники уголовного розыска и миграционной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры.

Правоохранители пообещали позже предоставить более подробную информацию.

Что известно об организаторах вечеринок?

Ранее в пользователи Twitter опубликовали имена, адреса и аккаунты подозреваемых, после чего украинская ведущая Ярослава Кравченко распространила данные организаторов вечеринок. По ее словам, есть сведения о пострадавших девушках.

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вечеринки, киев, поили девушек, издевались над девушками, скандал, полиция, обыски Fullscreen
Скандальная вечеринка
вечеринки, киев, поили девушек, издевались над девушками, скандал, полиция, обыски Fullscreen
Скандальная вечеринка
вечеринки, киев, поили девушек, издевались над девушками, скандал, полиция, обыски Fullscreen
вечеринки, киев, поили девушек, издевались над девушками, скандал, полиция, обыски Fullscreen
Скандальная вечеринка
вечеринки, киев, поили девушек, издевались над девушками, скандал, полиция, обыски
вечеринки, киев, поили девушек, издевались над девушками, скандал, полиция, обыски
вечеринки, киев, поили девушек, издевались над девушками, скандал, полиция, обыски
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Кроме того, Кравченко рассказала о том, что на вечеринках якобы "накачивали" девушек алкоголем и транквилизатором "Ксанекс".

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Организаторы вечеринок
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Организаторы вечеринок

Пользователи сети также опубликовали аккаунт "блогеров" в телеграм — он посвящен криптовалюте.

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Напомним, 26 января стало известно о том, что пресс-офицера Государственной пограничной службы Украины Иванну Плантовскую, ставшую героиней скандала из-за хвастовства отдыхом за границей, перевели в Житомирский пограничный отряд.

11 января Фокус писал о том, что в сети разразился скандал из-за "лакшери" вечеринки в Куршевеле, где украинцы с завидным размахом отмечали день рождения под песню "Вова, ї**ш їх".