Унижали девушек на видео: полиция нагрянула к организаторам пьяных вечеринок (фото)

По данным ведущей Ярославы Кравченко, горе-блогеры "накачивали" девушек транквилизаторами и снимали издевательства на видео.

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Сотрудники полиции провели обыски у организаторов вечеринок, которые издаивались над девушками и снимали унижения на видео. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили личности и адреса горе-блогеров после того, как в сети появились фото и видео со скандальных вечеринок, где молодые люди употребляют алкоголь и унижают девушек.

По сообщению Нацполици, обыски проводят в Киеве и "еще одном регионе" по месту и жительства и на арендуемых квартирах подозреваемых. Следственные действия проводят оперативники уголовного розыска и миграционной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры.

Правоохранители пообещали позже предоставить более подробную информацию.

Что известно об организаторах вечеринок?

Ранее в пользователи Twitter опубликовали имена, адреса и аккаунты подозреваемых, после чего украинская ведущая Ярослава Кравченко распространила данные организаторов вечеринок. По ее словам, есть сведения о пострадавших девушках.

[ + – ] Скандальная вечеринка [ + – ] Скандальная вечеринка [ + – ] Скандальная вечеринка

Кроме того, Кравченко рассказала о том, что на вечеринках якобы "накачивали" девушек алкоголем и транквилизатором "Ксанекс".

[ + – ] Организаторы вечеринок [ + – ] Организаторы вечеринок

Пользователи сети также опубликовали аккаунт "блогеров" в телеграм — он посвящен криптовалюте.

Напомним, 26 января стало известно о том, что пресс-офицера Государственной пограничной службы Украины Иванну Плантовскую, ставшую героиней скандала из-за хвастовства отдыхом за границей, перевели в Житомирский пограничный отряд.

11 января Фокус писал о том, что в сети разразился скандал из-за "лакшери" вечеринки в Куршевеле, где украинцы с завидным размахом отмечали день рождения под песню "Вова, ї**ш їх".