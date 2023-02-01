Принижували дівчат на відео: поліція сходила до організаторів п'яних вечірок (фото)

За даними ведучої Ярослави Кравченко, горе-блогери "накачували" дівчат транквілізаторами та знімали знущання на відео.

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Співробітники поліції провели обшуки в організаторів вечірок, які знущалися з дівчат та знімали приниження на відео. Про це 1 лютого повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Правоохоронці встановили особи та адреси горе-блогерів після того, як у мережі з'явилися фото та відео зі скандальних вечірок, де молоді люди вживають алкоголь та принижують дівчат.

За повідомленням Нацполіції, обшуки проводять у Києві та "ще одному регіоні" за місцем і проживання та на орендованих квартирах підозрюваних. Слідчі дії проводять оперативники карного розшуку та міграційної поліції за процесуального керівництва прокуратури.

Правоохоронці пообіцяли пізніше надати детальнішу інформацію.

Що відомо про організаторів вечірок?

Раніше користувачі Twitter опублікували імена, адреси та акаунти підозрюваних, після чого українська ведуча Ярослава Кравченко розповсюдила дані організаторів вечірок. За її словами, є відомості про постраждалих дівчат.

[ + – ] Скандальна вечірка [ + – ] Скандальна вечірка [ + – ] Скандальна вечірка

Крім того, Кравченко розповіла про те, що на вечірках нібито "накачували" дівчат алкоголем та транквілізатором "Ксанекс".

[ + – ] Організатори вечірок [ + – ] Організатори вечірок

Користувачі мережі також опублікували обліковий запис "блогерів" у телеграм — він присвячений криптовалюті.

Нагадаємо, 26 січня стало відомо про те, що пресофіцерку Державної прикордонної служби України Іванну Плантовську, яка стала героїнею скандалу через хвастощі відпочинком за кордоном, перевели до Житомирського прикордонного загону.

11 січня Фокус писав про те, що в мережі вибухнув скандал через "лакшері" вечірки у Куршевелі, де українці із вартим заздрості розмахом відзначали день народження під пісню "Вова, ї**ш їх".