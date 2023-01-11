"Батальон Куршевель": на вечеринке украинцев во Франции заметили бизнесмена в розыске, — СМИ

В сети разразился скандал из-за "лакшери" вечеринки в Куршевеле, где украинцы с завидным размахом отмечали день рождения под песню "Вова, ї**ш їх".

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Российская журналистка Ксения Собчак 10 января опубликовала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" кадры застолья на французском горнолыжном курорте Куршевель.

Фото: Ксения Собчак/Telegram

"Куршевель, роскошный ресторан Багатель, большой стол людей, говорящих по-украински. И вынос 6 бутылок Кристалла с украинским флагом под песенку про "*башь их". Вчера еще по z-каналам постили подобные кадры, но думала, что это очередной вброс, не поверила. А нет. Сегодня сама убедилась", — написала Собчак.

По данным издания "УНИАН", виновницей праздника стала некая Алина Воркута, которая отмечала свой день рождения. Она и выложила ряд скандальных кадров на своей странице в Instagram.

Как сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, на вечеринке также присутствовал бизнесмен Сергей Ошеровский, который пребывает в розыске МВД Украины.

"А теперь самое важное. Ошеровский Сергей Леонидович находится в розыске МВД Украины. Находится надо сказать не очень эффективно, потому что он не в Украине уже год. По данным источников в бизнес-кругах он имеет отношение к так называемой бригаде "Потапов". По данным источников в правоохранительных органах они обслуживают строительство народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара", — написал Ткач в своем Facebook.

По словам журналиста, Вадим Столар месяц назад посещал день рождения супруги Ошеровского Карины Жосан в российском ресторане Suvuroff, что в Дубае. Кроме того, Олешковский и Жосан в Ницце просили продлить им статус беженцев.

"Эти люди в праздничном настроении герои материала "Батальон Монако 2", которых этим летом мы зафиксировали во всех пафосных местах Монте Карло, Монако и Ниццы и которые, конечно, потом ходили в префектуру Ниццы продлевать статус беженцев", — добавил Ткач.

Напомним, 28 декабря на горнолыжном курорте Куршевель французские правоохранители задержали экс-нардепа и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.