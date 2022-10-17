Батальон "Монако" 2: СМИ нашли на VIP-курорте пасынка Кернеса, дочь Суркиса и машины ФК "Динамо"

Журналисты также нашли на побережье Франции дом бывшего нардепа Виталия Хомутынника. Во Франции находится Владислав Гельзин, бывший депутат Донецкого облсовета, и пасынок покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

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Состоятельные граждане Украины — политики, бизнесмены, народные депутаты — в массовом порядке выехали за границу. Многие из них находятся в курортных городах Франции в то время, когда в Украине продолжается полномасштабная война с РФ. Издание "Украинская правда" опубликовало еще один сюжет об этом.

Журналисты в течение нескольких часов фиксировали автомобили с украинской регистрацией на одном из самых оживленных отрезков одной из дорог французского Сен-Жан-Кап-Ферра. Всего их было около 30, а за рулем находились исключительно мужчины.

[ + – ] Автомобили с украинскими номерами

Дом Виталия Хомутынника

В частности, журналисты разыскали дом Виталия Хомутынника, бывшего нардепа пяти созывов Верховной Рады и занимающего 21-е место в списке самых состоятельных граждан Украины.

[ + – ] Дом бизнесмена Виталия Хомутынника [ + – ] Дом бизнесмена Виталия Хомутынника

Его дом расположен на краю мыса, на второй линии от берега. В прошлом расследовании журналисты показали люксовые автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus общей стоимостью около 600 тысяч долларов, которые принадлежат бизнесмену.

[ + – ] Bentley Continental и Lamborghini Urus Хомутынника

Журналисты также показывали брата Хомутынника Юрия, который приезжал к экс-нардепу.

[ + – ] Брата Хомутынника Юрий

Бывший депутат заметил внимание к себе журналистов и спустя несколько дней его уже не было видно на Кап-Ферра. Спустя время яхта "Апостроф", принадлежащая Хомутыннику, начала дрейфовать между греческими островами.

[ + – ] Бывший нардеп 5 созывов РВ Виталий Хомутынник [ + – ] Компания UNB [ + – ] Компания UNB

Выехать из Украины Хомутынник смог накануне масштабного вторжения РФ. Бизнесмен владеет компанией UNB, которая, согласно информации на ее сайте, является лидером в отрасли нефте-газодобычи в Украине. Также она продает электроэнергию.

[ + – ] Видео журналистского расследования "УП"

В прошлом году частный самолет Хомутынника попал под санкции СНБО из-за связей с компании-оператора самолета с РФ. Несмотря на это, он смог продать этот борт. Сейчас самолет используется по преимуществу в США.

[ + – ] Виталий Хомутынник

На выезде из Кап-Ферра был замечен Mercedes-Benz Geländewagen, зарегистрированный на жену представителя ныне запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, а сейчас депутатской группы "Восстановление Украины" Вадима Столара.

[ + – ] Водитель, который забирает детей депутатов

На автомобиле забирали детей депутатов Столара и Игорь Абрамович, которые учатся в Монако.

[ + – ] Вилла Фукса

Строительство Рината Ахметова

[ + – ] Документы на покупку виллы [ + – ] Документы на покупку виллы

По данным журналистов, которые ссылаются на источники в деловых кругах, у бизнесмена Павла Фукса есть вилла на Кап-Ферра, которая носит имя его дочери Анастасии. Владеет виллой, по данным французских властей, компания Рината Ахметова.

[ + – ] Валла Фукса

В 2016 году Ахметов купил ее у Фукса за 55 млн евро.

[ + – ] Строительство Рината Ахметова Фото: скриншот

По данным "УП", с начала масштабного вторжения Ринат Ахметов не выезжал из Украины.

[ + – ] Игорь Лебединец, замглавы правления "Приватбанка" по вопросам реорганизации проблемных активов

По данным журналистов, жилье украинских бизнесменов и депутатов часто подвергается кражам, но пострадавшие не всегда обращаются в полицию, поскольку в таком случае им бы пришлось объяснять происхождения средств.

В последнее время численность украинских граждан в Монако значительно выросла. В частности, был замечен Александр Давтян, президент ООО "Инвестиционная группа ДАД".

[ + – ] Владислав Гельзин, бывший депутат

Владислав Гельзин, бывший депутат Донецкого облсовета от Партии регионов и президент ФК "Олимпик". По данным журналистов, Гельзину принадлежит табачная фабрика, хотя сам экс-депутат говорит, что зарабатывает на сельском хозяйстве.

[ + – ] Площадь, где находится отель de Paris — один из главных магнитов для состоятельных украинцев

Мерседесы ФК "Динамо" Киев

Также журналисты заметили Maybach GLS 2021 года стоимостью около 250 тысяч долларов. Автомобиль зарегистрирован на футбольный клуб "Динамо" Киев, а пользуется им дочь президента "Динамо" Григория Суркиса Светлана.

[ + – ] Maybach GLS 2021 дочери Игоря Суркиса

Есть и Мерседес "Гелендваген", также зарегистрированный на футбольный клуб.

[ + – ] Эдуард Кохан, имеющий отношение к компании "Евроэнерготрейд", передовой компании в сфере газо- и электроснабжения

Кроме того, в объектив журналистов также попал пасынок покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский.

[ + – ] Родион Гайсинский, пасынок покойного мэра Харькова

Также удалось найти жилье, зарегистрированное на компанию бывшей жены нардепа и соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы. Дом идентифицировали благодаря фото, которые публиковала, в том числе и во время российского вторжения, дочь бизнесмена.

[ + – ] Дочь Игоря Палицы

Сам же владелец был здесь в начале августа.

[ + – ] Дом Игоря Палицы

Рядом с домом Палицы находится дом соратника экс-президента Украины Петра Порошенко Александра Третьякова. Его вилла также зарегистрирована на компанию жены.

[ + – ] Дверь дом Третьякова

Как утверждают журналисты — прежде на двери дома значились имя семьи политика. Сейчас ее нет.

В Каннах также была замечена яхта политика Валерия Хорошковского, чей частный автомобиль один раз прилетал в аэропорт Ниццы.

Кроме того, на VIP-курорте во Франции журналисты заметили мужчину, похожего на бывшего прокурора времен Януковича Игоря Проценко, который руководил Одесской и Житомирской прокуратурой. Сейчас он работает адвокатом.

[ + – ] Мужчина, похожий на Игоря Проценко

Вместе с тем удалось найти мужчину, похожего на банкира Ростислава Матяша. В 2021 году он вошел в правление российского "Альфа-банка" в Украине.

[ + – ] Банкир Ростислав Матяш

[ + – ] Видео журналистского расследования "УП"

Напомним, что ГБР открыло производство против нардепов и бизнесменов из так называемого "Батальона Монако". В списке — имена более 80 человек, среди них действующие депутаты Игорь Абрамович и Вадим Столар.

Ранее Фокус сообщал о том, как украинские бизнесмены прячутся от войны на VIP-курортах. Журналисты сняли на видео элитные виллы и автомобили богатейших жителей Украины, которые сейчас находятся в курортных городах Франции.