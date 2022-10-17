Батальон "Монако" 2: СМИ нашли на VIP-курорте пасынка Кернеса, дочь Суркиса и машины ФК "Динамо"
Журналисты также нашли на побережье Франции дом бывшего нардепа Виталия Хомутынника. Во Франции находится Владислав Гельзин, бывший депутат Донецкого облсовета, и пасынок покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Состоятельные граждане Украины — политики, бизнесмены, народные депутаты — в массовом порядке выехали за границу. Многие из них находятся в курортных городах Франции в то время, когда в Украине продолжается полномасштабная война с РФ. Издание "Украинская правда" опубликовало еще один сюжет об этом.
Журналисты в течение нескольких часов фиксировали автомобили с украинской регистрацией на одном из самых оживленных отрезков одной из дорог французского Сен-Жан-Кап-Ферра. Всего их было около 30, а за рулем находились исключительно мужчины.
Дом Виталия Хомутынника
В частности, журналисты разыскали дом Виталия Хомутынника, бывшего нардепа пяти созывов Верховной Рады и занимающего 21-е место в списке самых состоятельных граждан Украины.
Его дом расположен на краю мыса, на второй линии от берега. В прошлом расследовании журналисты показали люксовые автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus общей стоимостью около 600 тысяч долларов, которые принадлежат бизнесмену.
Журналисты также показывали брата Хомутынника Юрия, который приезжал к экс-нардепу.
Бывший депутат заметил внимание к себе журналистов и спустя несколько дней его уже не было видно на Кап-Ферра. Спустя время яхта "Апостроф", принадлежащая Хомутыннику, начала дрейфовать между греческими островами.
Выехать из Украины Хомутынник смог накануне масштабного вторжения РФ. Бизнесмен владеет компанией UNB, которая, согласно информации на ее сайте, является лидером в отрасли нефте-газодобычи в Украине. Также она продает электроэнергию.
В прошлом году частный самолет Хомутынника попал под санкции СНБО из-за связей с компании-оператора самолета с РФ. Несмотря на это, он смог продать этот борт. Сейчас самолет используется по преимуществу в США.
На выезде из Кап-Ферра был замечен Mercedes-Benz Geländewagen, зарегистрированный на жену представителя ныне запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, а сейчас депутатской группы "Восстановление Украины" Вадима Столара.
На автомобиле забирали детей депутатов Столара и Игорь Абрамович, которые учатся в Монако.
Строительство Рината Ахметова
По данным журналистов, которые ссылаются на источники в деловых кругах, у бизнесмена Павла Фукса есть вилла на Кап-Ферра, которая носит имя его дочери Анастасии. Владеет виллой, по данным французских властей, компания Рината Ахметова.
В 2016 году Ахметов купил ее у Фукса за 55 млн евро.
По данным "УП", с начала масштабного вторжения Ринат Ахметов не выезжал из Украины.
По данным журналистов, жилье украинских бизнесменов и депутатов часто подвергается кражам, но пострадавшие не всегда обращаются в полицию, поскольку в таком случае им бы пришлось объяснять происхождения средств.
В последнее время численность украинских граждан в Монако значительно выросла. В частности, был замечен Александр Давтян, президент ООО "Инвестиционная группа ДАД".
Владислав Гельзин, бывший депутат Донецкого облсовета от Партии регионов и президент ФК "Олимпик". По данным журналистов, Гельзину принадлежит табачная фабрика, хотя сам экс-депутат говорит, что зарабатывает на сельском хозяйстве.
Мерседесы ФК "Динамо" Киев
Также журналисты заметили Maybach GLS 2021 года стоимостью около 250 тысяч долларов. Автомобиль зарегистрирован на футбольный клуб "Динамо" Киев, а пользуется им дочь президента "Динамо" Григория Суркиса Светлана.
Есть и Мерседес "Гелендваген", также зарегистрированный на футбольный клуб.
Кроме того, в объектив журналистов также попал пасынок покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский.
Также удалось найти жилье, зарегистрированное на компанию бывшей жены нардепа и соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы. Дом идентифицировали благодаря фото, которые публиковала, в том числе и во время российского вторжения, дочь бизнесмена.
Сам же владелец был здесь в начале августа.
Рядом с домом Палицы находится дом соратника экс-президента Украины Петра Порошенко Александра Третьякова. Его вилла также зарегистрирована на компанию жены.
Как утверждают журналисты — прежде на двери дома значились имя семьи политика. Сейчас ее нет.
В Каннах также была замечена яхта политика Валерия Хорошковского, чей частный автомобиль один раз прилетал в аэропорт Ниццы.
Кроме того, на VIP-курорте во Франции журналисты заметили мужчину, похожего на бывшего прокурора времен Януковича Игоря Проценко, который руководил Одесской и Житомирской прокуратурой. Сейчас он работает адвокатом.
Вместе с тем удалось найти мужчину, похожего на банкира Ростислава Матяша. В 2021 году он вошел в правление российского "Альфа-банка" в Украине.
Напомним, что ГБР открыло производство против нардепов и бизнесменов из так называемого "Батальона Монако". В списке — имена более 80 человек, среди них действующие депутаты Игорь Абрамович и Вадим Столар.
Ранее Фокус сообщал о том, как украинские бизнесмены прячутся от войны на VIP-курортах. Журналисты сняли на видео элитные виллы и автомобили богатейших жителей Украины, которые сейчас находятся в курортных городах Франции.