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Мир Российско-украинская война

Батальон "Монако" 2: СМИ нашли на VIP-курорте пасынка Кернеса, дочь Суркиса и машины ФК "Динамо"

Автомобиль "Феррари" с украинскими номерами
Фото: скриншот | Автомобиль "Феррари" с украинскими номерами

Журналисты также нашли на побережье Франции дом бывшего нардепа Виталия Хомутынника. Во Франции находится Владислав Гельзин, бывший депутат Донецкого облсовета, и пасынок покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

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Состоятельные граждане Украины — политики, бизнесмены, народные депутаты — в массовом порядке выехали за границу. Многие из них находятся в курортных городах Франции в то время, когда в Украине продолжается полномасштабная война с РФ. Издание "Украинская правда" опубликовало еще один сюжет об этом.

Журналисты в течение нескольких часов фиксировали автомобили с украинской регистрацией на одном из самых оживленных отрезков одной из дорог французского Сен-Жан-Кап-Ферра. Всего их было около 30, а за рулем находились исключительно мужчины.

автомобили с украинскими номерами Fullscreen
Автомобили с украинскими номерами

Дом Виталия Хомутынника

В частности, журналисты разыскали дом Виталия Хомутынника, бывшего нардепа пяти созывов Верховной Рады и занимающего 21-е место в списке самых состоятельных граждан Украины.

Дом бизнесмена Виталия Хомутынника Fullscreen
Дом бизнесмена Виталия Хомутынника
Дом бизнесмена Виталия Хомутынника Fullscreen
Дом бизнесмена Виталия Хомутынника
Дом бизнесмена Виталия Хомутынника
Дом бизнесмена Виталия Хомутынника

Его дом расположен на краю мыса, на второй линии от берега. В прошлом расследовании журналисты показали люксовые автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus общей стоимостью около 600 тысяч долларов, которые принадлежат бизнесмену.

Bentley Continental и Lamborghini Urus Хомутынника Fullscreen
Bentley Continental и Lamborghini Urus Хомутынника

Журналисты также показывали брата Хомутынника Юрия, который приезжал к экс-нардепу.

Брата Хомутынника Юрий Fullscreen
Брата Хомутынника Юрий

Бывший депутат заметил внимание к себе журналистов и спустя несколько дней его уже не было видно на Кап-Ферра. Спустя время яхта "Апостроф", принадлежащая Хомутыннику, начала дрейфовать между греческими островами.

Бывший нардеп 5 созывов РВ Виталий Хомутынник Fullscreen
Бывший нардеп 5 созывов РВ Виталий Хомутынник
Компания UNB Fullscreen
Компания UNB
Компания UNB Fullscreen
Компания UNB
Бывший нардеп 5 созывов РВ Виталий Хомутынник
Компания UNB
Компания UNB

Выехать из Украины Хомутынник смог накануне масштабного вторжения РФ. Бизнесмен владеет компанией UNB, которая, согласно информации на ее сайте, является лидером в отрасли нефте-газодобычи в Украине. Также она продает электроэнергию.

Видео журналистского расследования "УП"

В прошлом году частный самолет Хомутынника попал под санкции СНБО из-за связей с компании-оператора самолета с РФ. Несмотря на это, он смог продать этот борт. Сейчас самолет используется по преимуществу в США.

Виталий Хомутынник Fullscreen
Виталий Хомутынник

На выезде из Кап-Ферра был замечен Mercedes-Benz Geländewagen, зарегистрированный на жену представителя ныне запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, а сейчас депутатской группы "Восстановление Украины" Вадима Столара.

водитель детей депутатов Fullscreen
Водитель, который забирает детей депутатов

На автомобиле забирали детей депутатов Столара и Игорь Абрамович, которые учатся в Монако.

Вилла Фукса Fullscreen
Вилла Фукса

Строительство Рината Ахметова

Документы на покупку виллы Fullscreen
Документы на покупку виллы
Документы на покупку виллы Fullscreen
Документы на покупку виллы
Документы на покупку виллы
Документы на покупку виллы

По данным журналистов, которые ссылаются на источники в деловых кругах, у бизнесмена Павла Фукса есть вилла на Кап-Ферра, которая носит имя его дочери Анастасии. Владеет виллой, по данным французских властей, компания Рината Ахметова.

Валла Фукса Fullscreen
Валла Фукса

В 2016 году Ахметов купил ее у Фукса за 55 млн евро.

Строительство Рината Ахметова Fullscreen
Строительство Рината Ахметова
Фото: скриншот

По данным "УП", с начала масштабного вторжения Ринат Ахметов не выезжал из Украины.

игорь Лебединец Fullscreen
Игорь Лебединец, замглавы правления "Приватбанка" по вопросам реорганизации проблемных активов

По данным журналистов, жилье украинских бизнесменов и депутатов часто подвергается кражам, но пострадавшие не всегда обращаются в полицию, поскольку в таком случае им бы пришлось объяснять происхождения средств.

В последнее время численность украинских граждан в Монако значительно выросла. В частности, был замечен Александр Давтян, президент ООО "Инвестиционная группа ДАД".

Владислав Гельзин, бывший депутат Fullscreen
Владислав Гельзин, бывший депутат

Владислав Гельзин, бывший депутат Донецкого облсовета от Партии регионов и президент ФК "Олимпик". По данным журналистов, Гельзину принадлежит табачная фабрика, хотя сам экс-депутат говорит, что зарабатывает на сельском хозяйстве.

отель de Paris Fullscreen
Площадь, где находится отель de Paris — один из главных магнитов для состоятельных украинцев

Мерседесы ФК "Динамо" Киев

Также журналисты заметили Maybach GLS 2021 года стоимостью около 250 тысяч долларов. Автомобиль зарегистрирован на футбольный клуб "Динамо" Киев, а пользуется им дочь президента "Динамо" Григория Суркиса Светлана.

Maybach GLS 2021 дочери Игоря Суркиса Fullscreen
Maybach GLS 2021 дочери Игоря Суркиса

Есть и Мерседес "Гелендваген", также зарегистрированный на футбольный клуб.

Эдуард Кохан Fullscreen
Эдуард Кохан, имеющий отношение к компании "Евроэнерготрейд", передовой компании в сфере газо- и электроснабжения

Кроме того, в объектив журналистов также попал пасынок покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский.

Родион Гайсинский Fullscreen
Родион Гайсинский, пасынок покойного мэра Харькова

Также удалось найти жилье, зарегистрированное на компанию бывшей жены нардепа и соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы. Дом идентифицировали благодаря фото, которые публиковала, в том числе и во время российского вторжения, дочь бизнесмена.

Дочь Игоря Палицы Fullscreen
Дочь Игоря Палицы

Сам же владелец был здесь в начале августа.

дом Игоря Палицы Fullscreen
Дом Игоря Палицы

Рядом с домом Палицы находится дом соратника экс-президента Украины Петра Порошенко Александра Третьякова. Его вилла также зарегистрирована на компанию жены.

Дверь дом Третьякова Fullscreen
Дверь дом Третьякова

Как утверждают журналисты — прежде на двери дома значились имя семьи политика. Сейчас ее нет.

В Каннах также была замечена яхта политика Валерия Хорошковского, чей частный автомобиль один раз прилетал в аэропорт Ниццы.

Кроме того, на VIP-курорте во Франции журналисты заметили мужчину, похожего на бывшего прокурора времен Януковича Игоря Проценко, который руководил Одесской и Житомирской прокуратурой. Сейчас он работает адвокатом.

Мужчина, похожий на Игоря Проценко Fullscreen
Мужчина, похожий на Игоря Проценко

Вместе с тем удалось найти мужчину, похожего на банкира Ростислава Матяша. В 2021 году он вошел в правление российского "Альфа-банка" в Украине.

Банкир Ростислав Матяш Fullscreen
Банкир Ростислав Матяш
Видео журналистского расследования "УП"

Напомним, что ГБР открыло производство против нардепов и бизнесменов из так называемого "Батальона Монако". В списке — имена более 80 человек, среди них действующие депутаты Игорь Абрамович и Вадим Столар.

Ранее Фокус сообщал о том, как украинские бизнесмены прячутся от войны на VIP-курортах. Журналисты сняли на видео элитные виллы и автомобили богатейших жителей Украины, которые сейчас находятся в курортных городах Франции.