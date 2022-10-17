Батальйон "Монако" 2: ЗМІ знайшли на VIP-курорті пасинка Кернеса, доньку Суркіса й авто ФК "Динамо"

Журналісти також знайшли на узбережжі Франції будинок колишнього нардепа Віталія Хомутинніка. У Франції знаходиться Владислав Гельзін, колишній депутат Донецької облради, та пасинок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса.

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Заможні громадяни України – політики, бізнесмени, народні депутати – у масовому порядку виїхали за кордон. Багато хто з них перебуває у курортних містах Франції в той час, коли в Україні триває повномасштабна війна з РФ. Видання "Українська правда" опублікувало ще один сюжет про це.

Журналісти протягом кількох годин фіксували автомобілі з українською реєстрацією на одному з найжвавіших відрізків однієї з доріг французького Сен-Жан-Кап-Ферра. Усього їх було близько 30, а за кермом перебували виключно чоловіки.

[ + – ] Автомобілі з українськими номерами

Дім Віталія Хомутинніка

Зокрема, журналісти розшукали будинок Віталія Хомутинніка, колишнього нардепа п'яти скликань Верховної Ради, який займає 21-е місце у списку найзаможніших громадян України.

[ + – ] Дім бізнесмена Віталія Хомутинніка [ + – ] Дім бізнесмена Віталія Хомутинніка

Його будинок розташований край мису, на другій лінії від берега. У минулому розслідуванні журналісти показали люксові автомобілі Bentley Continental та Lamborghini Urus загальною вартістю близько 600 тисяч доларів, які належать бізнесменові.

[ + – ] Bentley Continental та Lamborghini Urus Хомутинника

Журналісти також показували брата Хомутинніка Юрія, який приїжджав до колишнього парламентаря.

[ + – ] Брата Хомутинніка Юрій

Колишній депутат помітив увагу до себе журналістів й за кілька днів його вже було не видно на Кап-Ферра. Через деякий час яхта "Апостроф", що належить Хомутинніку, почала дрейфувати між грецькими островами.

[ + – ] Колишній нардеп 5 скликань Верховної Ради Віталій Хомутиннік [ + – ] Компанія UNB [ + – ] Компанія UNB

Виїхати з України Хомутиннік зміг напередодні масштабного вторгнення РФ. Бізнесмен володіє компанією UNB, яка, за інформацією на її сайті, є лідером у галузі нафтогазодобування в Україні. Також вона продає електроенергію.

[ + – ] Відео журналістського розслідування "УП"

Минулого року приватний літак Хомутинніка потрапив під санкції РНБО через зв'язки з компанією-оператором літака з РФ. Попри це він зміг продати цей борт. Наразі літак використовується переважно у США.

[ + – ] Віталій Хомутиннік

На виїзді з Кап-Ферра було помічено Mercedes-Benz Geländewagen, зареєстрований на дружину представника нині забороненої в Україні партії ОПЗЖ, а зараз депутатської групи "Відновлення України" Вадима Столара.

[ + – ] Водій, який забирає дітей депутатів

На автомобілі забирали дітей депутатів Столара та Ігоря Абрамовича, які навчаються у Монако.

[ + – ] Вілла Фукса

Будівництво Ріната Ахметова

[ + – ] Документи на купівлю вілли [ + – ] Документи на купівлю вілли

За даними журналістів, які посилаються на джерела у ділових колах, бізнесмен Павло Фукс має віллу на Кап-Ферра, яка носить ім'я його дочки Анастасії. Володіє віллою, за даними французької влади, компанія Ріната Ахметова.

[ + – ] Валла Фукса

У 2016 році Ахметов купив її у Фукса за 55 млн євро.

[ + – ] Будівництво Ріната Ахметова Фото: скриншот

За даними "УП", з початку масштабного вторгнення Рінат Ахметов не виїжджав з України.

[ + – ] Ігор Лебединець, заступник голови правління "Приватбанку" з питань реорганізації проблемних активів

За даними журналістів, житло українських бізнесменів і депутатів часто зазнає крадіжок, але постраждалі не завжди звертаються до поліції, оскільки в такому разі їм довелося б пояснювати походження коштів.

Останнім часом чисельність українських громадян у Монако значно зросла. Зокрема, було помічено Олександра Давтяна, президента ТОВ "Інвестиційна група ДАД".

[ + – ] Владислав Гельзін, колишній депутат

Владислав Гельзін, колишній депутат Донецької облради від Партії регіонів та президент ФК "Олімпік". За даними журналістів, Гельзіну належить тютюнова фабрика, хоча сам ексдепутат каже, що заробляє на сільському господарстві.

[ + – ] Площа, де знаходиться готель de Paris — один із головних магнітів для заможних українців

Мерседеси ФК "Динамо" Київ

Також журналісти помітили Maybach GLS 2021 вартістю близько 250 тисяч доларів. Автомобіль зареєстрований на футбольний клуб "Динамо" Київ, а користується ним дочка президента "Динамо" Григорія Суркіса Світлана.

[ + – ] Maybach GLS 2021 дочки Ігоря Суркіса

Є і Мерседес "Гелендваген", який також зареєстрований на футбольний клуб.

[ + – ] Едуард Кохан, що має відношення до компанії "Євроенерготрейд", передової компанії у сфері газо- та електропостачання

Крім того, до об'єктива журналістів також потрапив пасинок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський.

[ + – ] Родіон Гайсинський, пасинок покійного мера Харкова

Також вдалося знайти житло, зареєстроване на компанію колишньої дружини нардепа та соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці. Будинок ідентифікували завдяки фото, які публікувала, у тому числі під час російського вторгнення, дочка бізнесмена.

[ + – ] Дочка Ігоря Палиці

Сам же власник був тут на початку серпня.

[ + – ] Будинок Ігоря Палиці

Поруч із будинком Палиці знаходиться будинок соратника колишнього президента України Петра Порошенка Олександра Третьякова. Його вілла також зареєстрована на дружину.

[ + – ] Двері будинок Третьякова

Як стверджують журналісти, раніше на дверях будинку значилися ім'я родини політика. Однак зараз надпис прибрали.

У Каннах також було помічено яхту політика Валерія Хорошковського, чий приватний автомобіль один раз прилітав до аеропорту Ніцци.

Крім того, на VIP-курорті у Франції журналісти помітили чоловіка, схожого на колишнього прокурора часів Януковича Ігоря Проценка, який керував Одеською та Житомирською прокуратурою. Нині він працює адвокатом.

[ + – ] Чоловік, схожий на Ігоря Проценка

Водночас вдалося знайти чоловіка, схожого на банкіра Ростислава Матяша. 2021 року він увійшов до правління російського "Альфа-банку" в Україні.

[ + – ] Банкір Ростислав Матяш

[ + – ] Відео журналістського розслідування "УП"

Нагадаємо, що ДБР відкрило провадження проти нардепів та бізнесменів з так званого "Батальйону Монако". У списку — імена понад 80 осіб, серед них депутати Ігор Абрамович і Вадим Столар.

Раніше Фокус повідомляв, як українські бізнесмени ховаються від війни на VIP-курортах. Журналісти зняли на відео елітні вілли та автомобілі найбагатших жителів України, які зараз перебувають у курортних містах Франції.