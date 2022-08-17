Яхта Z и виллы в Ницце: как украинские бизнесмены прячутся от войны на VIP-курортах

Журналисты засняли элитные виллы и авто богатейших людей страны в Монако, Ницце и Монте-Карло.

Украинские бизнесмены, политики и народные депутаты массово выехали отдыхать на Лазурный берег на фоне продолжающейся в Украине полномасштабной войны против РФ. Сюжет об этом подготовило издание "Украинская правда".

По данным журналистов, на Средиземноморском побережье Франции сконцентрировалось "неприлично большое" количество так называемых VIP-беженцев из Украины. Команда издания наблюдала за элитными автомобилями, передвигающимися по улицам региона всего по паре часов на протяжении нескольких дней, однако и за этот короткий период успела зафиксировать пребывание там значительного числа украинских олигархов и политиков.

Так, героями сюжета, например, стала семья народного депутата из запрещенной партии ОПЗЖ Григория Суркиса. По данным СМИ, он вместе со своим братом, президентом ФК "Динамо" Игорем Суркисом расположился в элитном отеле в Монте-Карло, стоимость аренды апартаментов в котором составляет около 2 миллионов евро в год. Братьев Суркисов регулярно видят в местном казино, отмечает издание.

[ + – ] Григорий Суркис

Также отдых на Лазурном берегу этим летом выбрали и коллеги Суркиса по ОПЗЖ, в частности, Вадим Столар (депутат Киевского городского совета) и Игорь Абрамович (нардеп). Последний, по данным журналистов, может арендовать в виллу в Кап-Ферра, которая принадлежит российскому банкиру Борису Давлетьярову. Команда издания увидела Абрамовича на одной из улиц Кап-Ферра в компании бывшего исполняющего обязанности начальника департамента защиты экономики Национальной полиции и бывший замначальника этого департамента Сергея Вязьмикина.

[ + – ] Игорь Абрамович (слева)

Помимо этого фигурантами расследования о VIP-беженцах стали один из богатейших людей Украины Константин Жеваго — его яхта под названием "Z" (соответствует первой букве фамилии Zhevago) за 113 млн долларов была замечена у берегов Монако.

[ + – ] Константин Жеваго

В расследовании также упоминаются застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, депутат Харьковского областного совета Владимир Скоробогач, брат экс-нардепа и бизнесмена Виталия Хомутынника Юрий и другие.

[ + – ] Вадим Ермолаев

[ + – ] Юрий Хомутынник

Кроме того журналисты обнаружили виллы украинских бизнесменов Виктора Пинчука, Дмитрия Фирташа и Рината Ахметова, а также одного из руководителей фракции ОПЗЖ Сергея Левочкина.

[ + – ] Вилла Виктора Пинчука в Ницце Фото: Скриншот

[ + – ] Вилла Дмитрия Фирташа

[ + – ] Вилла Рината Ахметова

[ + – ] Вилла Сергея Левочкина

А в аэропорту Ниццы журналисты встретили сбежавшего из Украины судью, которого в Украине объявили в розыск, бывшего главу Высшего хозяйственного суда при президентской каденции Виктора Януковича — Виктора Татькова. Он прилетел из Вены в Ниццу с одной барсеткой, что может свидетельствовать о том, что он либо живет на Лазурном берегу, либо приехал туда на ужин.

[ + – ] Виктор Татьков

"Смотря на то, как протекает жизнь на Французской ривьере украинских граждан, ощущаешь большой контраст. За несколько дней, которые мы снимали, машин на украинских номерных знаках приблизительно столько же, сколько на швейцарских номерах… Это именно тогда, когда наша страна нуждается в деньгах, помощи всего мира. Тут, на Французской ривьере, похоже, поселились те, кто зарабатывал в Украине до войны большие состояния, и, которым сейчас, Украина, похоже, не очень нужна", — прокомментировал расследование его автор Михаил Ткач.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах и документы от Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 21 марта писала, что Игорь и Григорий Суркисы покинули страну в начале полномасштабной войны с Россией. Источники журналистов в ГПСУ сказали, что братья при выезде не задекларировали, а на венгерском таможенном пункте оформили 17,6 млн долларов наличными.

Ранее украинские власти сообщали, что народный депутат из ОПЗЖ Нестор Шуфрич также покинул территорию Украины.