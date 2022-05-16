Обещал вернуться: нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул Украину

По информации журналистов, нардеп уехал в Венгрию, где находятся его дети, но должен вернуться к следующему пленарному заседанию ВР.

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Народный депутат Нестор Шуфрич, входивший ранее в парламентский блок ОПЗЖ, покинул территорию Украины. Об этом 16 мая сообщил руководитель Черновицкой ОВА Сергей Осачук во время пресс-конференции.

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Каким образом Шуфричу удалось пересечь границу в условиях военного времени не известно. Осачук лишь отметил, что согласно имеющейся информации, 55-летний нардеп пересек границу через КПП "Порубное" на Буковине. Глава ОВА также обратил внимание на то, что ряд местных депутатов ОПЗЖ скрываются от мобилизации.

Как сообщил Telegram-канал "Бабель", сам Шуфрич пояснил, что он уехал к "трем малолетним детям", которые находятся на территории Венгрии, в связи с ухудшением состояния здоровья одного из детей.

"13 мая я уехал за границу, имея для этого законные основания. Я отец трех несовершеннолетних детей – 3, 5 и 9 лет. Кроме того, я оформил свой выезд согласно всем нормативам, установленным для военного времени. Необходимость уехать за границу связана с срочной врачебной консультацией в связи с состоянием одного из моих детей. Планирую вернуться к 23 мая", — заявил он.

Напомним, что 4 марта народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич был задержан бойцами 206 батальона территориальной обороны при попытке вести фотосъемку позиций ВСУ.

После задержания было опубликовано видео, на котором депутат Киевсовета от партии "Европейская солидарность" Александр Погребиский в грубой форме беседовал с Шуфричем. Погребиский сказал, что Шуфрич снимал позиции 206-го батальона теробороны, а в его машине нашли незаконное оружие со сбитыми номерами.