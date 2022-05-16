Обіцяв повернутись: нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинув Україну

За інформацією журналістів, нардеп поїхав до Угорщини, де перебувають його діти, але має повернутися до наступного пленарного засідання ВР.

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Народний депутат Нестор Шуфрич, який раніше входив до парламентського блоку ОПЗЖ, залишив територію України. Про це 16 травня повідомив керівник Чернівецької ОВА Сергій Осачук під час пресконференції.

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Як Шуфричу вдалося перетнути кордон в умовах воєнного часу не відомо. Осачук лише зазначив, що згідно з наявною інформацією, 55-річний нардеп перетнув кордон через КПП "Порубне" на Буковині. Глава ОВА також звернув увагу на те, що низка місцевих депутатів ОПЗЖ ховається від мобілізації.

Як повідомив Telegram-канал "Бабель", сам Шуфрич пояснив, що він поїхав до "трьох малолітніх дітей", які перебувають на території Угорщини, через погіршення стану здоров'я одного з дітей.

"13 травня я поїхав за кордон, маючи для цього законні підстави. Я батько трьох неповнолітніх дітей — 3, 5 та 9 років. Крім того, я оформив свій виїзд згідно з усіма нормативами, встановленими для воєнного часу. Необхідність виїхати за кордон пов'язана з терміновою лікарською консультацією у зв'язку зі станом одного з моїх дітей. Планую повернутися до 23 травня", — заявив він.

Нагадаємо, що 4 березня народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича було затримано бійцями 206 батальйону територіальної оборони при спробі вести фотозйомку позицій ЗСУ.

Після затримання опублікували відео, на якому депутат Київради від партії "Європейська солідарність" Олександр Погребиський у грубій формі розмовляв із Шуфричем. Погребиський сказав, що Шуфрич знімав позиції 206-го батальйону тероборони, а в його машині знайшли незаконну зброю зі збитими номерами.