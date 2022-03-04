Тероборона затримала Шуфрича під час спроби сфотографувати позиції ЗСУ (фото)

Передбачається, що народного депутата затримали через те, що політик фотографував розташування українських військових.

4 березня народного депутата від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича затримали через те, що він фотографував позиції Збройних сил України. Про це повідомив ексрадник міністра оборони Степана Полторака та член президії центральної ради партії "Європейська солідарність" Юрій Бірюков. За його словами, Шуфрича затримав 206 батальйон.

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Поки що офіційного підтвердження інформації немає.

Інформацію про затримання Шуфрича також підтвердив ветеран і сотник 14-ої сотні самооборони Майдану Андрій Хоманчук. Також територіальною обороною виявлено документи та ноутбук Нестора Шуфрича.

18 лютого під час прямого ефіру політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" між головним редактором видання "Цензор.нет" Юрієм Бутусовим та народним депутатом від "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем сталася бійка. У той самий момент Шуфрич розповідав про те, що в Україні винних встановлює суд.

Фокус також писав, що згідно з розслідуванням журналістів "Схем", сім'я нардепа Шуфрича у 2019 році купила у Віктора Медведчука віллу в окупованому Криму та зареєструвала її за російським законодавством.