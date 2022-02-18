Сім'я Шуфрича купила в Медведчука віллу в Криму й оформила її за законами РФ, — "Схеми"

Вілла площею 4,5 тис. квадратних метрів розташована на березі моря поряд із маєтком нардепа від ОПЗЖ на південному березі Криму.

Сім'я народного депутата України від партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) Нестора Шуфрича у 2019 році зареєструвала в окупованому Криму нерухомість за законодавством РФ і таким чином визнала юрисдикцію Москви на півострові. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми".

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Журналісти стверджують, що родичі політика викупили недобудовану віллу голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука площею 4,5 тис. квадратних метрів на березі моря поряд із маєтком Шуфрича в селищі Сімеїз на південному березі Криму.

[ + – ] Розслідування про маєтку Шуфрича в Криму

На території вілли розташований приватизований пляж, сказано в матеріалі.

За договором купівлі-продажу нерухомість оформили у власність української компанії "Авто бізнес груп", яку заснували батько Шуфрича Іван і помічник нардепа Віктор Сидорук, стверджують "Схеми".

Об'єкт ще не добудований, але минулого року на ньому з'явилася охорона й табличка з написом "приватна власність".

Складна схема розширення володінь

Автори матеріалу зазначили, що в реєстрі нерухомості РФ маєток Шуфрича та кілька земельних ділянок під ним із 2019 року вважаються як власність зареєстрованої в Москві компанії "Естейт холдинг груп". Засновники цієї фірми ті ж самі – батько Шуфрича та Сидорук.

[ + – ] Віллу оформили у власність української компанії "Авто бізнес груп"

Журналісти звернули увагу, що нерухомість оформлялася на російську фірму не відкрито, а за складною схемою. Українська "Авто бізнес груп" стала засновницею російської "Естейт холдинг груп" і внесла нерухомість як частку в статутний капітал.

"У цей період капітал "Естейт холдинг груп" різко збільшився до кількох сотень мільйонів рублів. Після цього російські органи влади внесли запис про право власності російської фірми Шуфричів на цю нерухомість до держреєстрів Російської Федерації", — продовжили розслідувачі.

"Схеми" з'ясували, що родина політика розширювала володіння після анексії Криму та за законами країни-окупанта купила ще більше землі навколо недобудованого маєтку.

Ексдепутат Сімеїзської селищної ради Тимур Шемшедінов у 2017 році, за даними "Схем", був співзасновником "Естейт холдинг груп" і вніс на баланс фірми двоповерховий літній будиночок і дві земельні ділянки біля пляжу сумарною площею 25 соток. За кілька місяців він вийшов зі складу засновників компанії.

[ + – ] Маєток Шуфрича в Криму

Кінцевими бенефіціарами цієї фірми були лише батько Шуфрича та помічник нардепа. В українському кадастрі земля й досі належить колишньому власнику. Сидорук не дав журналістам коментар щодо угоди з нерухомістю.

Майно в Криму "оформляти можна"

Шуфрич у спілкуванні з журналістами "Схем" сказав, що його сім'я має нерухомість у Криму, але на тему її реєстрації за законами Росії говорити не захотів. За його словами, українське законодавство "дозволяє оформляти майно в Криму" за нормами РФ.

"Це нормально. Ви не знаєте? У 2019 році було прийнято 2 спеціальні закони, які дозволили заради захисту майнових прав наших громадян в АР Крим тимчасово діяти за тими правилами, які були встановлені російською стороною", – заявив Шуфрич у коментарі журналісту "Схем" .

[ + – ] Шуфрич вважає, що законодавство України "дозволяє оформляти майно в Криму"

Фахівці в галузі права та чиновники, із якими поговорили журналісти, спростували наявність таких законів в Україні.

"Ми не визнаємо діяльність так званих органів влади, які РФ, порушуючи українське законодавство та норми міжнародного права, створила на цих територіях (у Криму та ОРЛДО, – ред.). Ми не визнаємо будь-які акти, рішення та документи, які окупаційні органи продукують, виносять або змінюють, правовідносини на цій території", – сказала перша заступниця постійного представника президента України в АР Крим Дар'я Свиридова.

Нагадаємо, що 20 березня 2021 року в РФ почав діяти указ, який забороняє українцям та іншим "іноземцям" володіти землею в Криму. Дія документа не торкнулася Сімферополя, Джанкоя, Красноперекопська та кількох районів півострова.

Агентство Reuters у травні 2019 року писало, що дружина президента України Володимира Зеленського виставляла на продаж за 790 тис. доларів елітну квартиру в Криму.