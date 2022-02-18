Семья Шуфрича купила у Медведчука виллу в Крыму и оформила ее по законам РФ, – "Схемы"

Вилла площадью 4,5 тыс. квадратных метров находится на берегу моря рядом с имением нардепа от ОПЗЖ на южном берегу Крыма.

Семья народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Нестора Шуфрича в 2019 году зарегистрировала в оккупированном Крыму недвижимость по законодательству РФ и таким образом признала юрисдикцию Москвы на полуострове. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

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Журналисты утверждают, что родственники политика выкупили недостроенную виллу главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука площадью 4,5 тыс квадратных метров на берегу моря рядом с имением Шуфрича в поселке Симеиз на южном берегу Крыма.

[ + – ] Расследование об имении Шуфрича в Крыму

На территории виллы располагается приватизированный пляж, сказано в материале.

По договору купли-продажи недвижимость оформили в собственность украинской компании "Авто бизнес групп", которую основали отец Шуфрича Иван и помощник нардепа Виктор Сидорук, утверждают "Схемы".

Объект еще не достроен, но в прошлом году на нем появилась охрана и табличка с надписью "частная собственность".

Cложная схема расширения владений

Авторы материала отметили, что в реестре недвижимости РФ имение Шуфрича и несколько земельных участков под ним с 2019 года числятся как собственность зарегистрированной в Москве компании "Эстейт холдинг групп". Учредители этой фирмы те же – отец Шуфрича и Сидорук.

[ + – ] Виллу оформили в собственность украинской компании "Авто бизнес групп"

Журналисты обратили внимание, что недвижимость оформлялась на российскую фирму не открыто, а по сложной схеме. Украинская "Авто бизнес групп" стала основательницей российской "Эстейт холдинг групп" и внесла недвижимость как долю в уставный капитал.

"В этот период капитал "Эстейт холдинг групп"" резко увеличился до нескольких сотен миллионов рублей. После этого российские органы власти внесли запись о праве собственности российской фирмы Шуфричей на эту недвижимость в госреестры Российской Федерации", – продолжили расследователи.

"Схемы" выяснили, что семья политика расширяла владения после аннексии Крыма и по законам страны-оккупанта купила еще больше земли вокруг недостроенного поместья.

Экс-депутат Симеизского поселкового совета Тимур Шемшединов в 2017 году, по данным "Схем", был соучредителем "Эстейт холдинг групп" и внес на баланс фирмы двухэтажный летний домик и два земельных участка у пляжа суммарной площадью 25 соток. Через несколько месяцев он вышел из состава учредителей компании.

[ + – ] Имение Шуфрича в Крыму

Конечными бенефициарами этой фирмы были только отец Шуфрича и помощник нардепа. В украинском кадастре земля до сих пор принадлежит прежнему владельцу. Сидорук не дал журналистам комментарий по поводу сделки с недвижимостью.

Имущество в Крыму "оформлять можно"

Шуфрич в общении с журналистами "Схем" сказал, что у его семьи есть недвижимость в Крыму, но на тему ее регистрации по законам России говорить не захотел. По его словам, украинское законодательство "позволяет оформлять имущество в Крыму" по нормам РФ.

"Это нормально. Вы не знаете? В 2019 году было принято 2 специальных закона, которые позволили ради защиты имущественных прав наших граждан в АР Крым временно действовать по тем правилам, которые были установлены российской стороной", – заявил Шуфрич в комментарии журналисту "Схем".

[ + – ] Шуфрич считает, что законодательство Украины "позволяет оформлять имущество в Крыму"

Специалисты в области права и чиновники, с которыми поговорили журналисты, опровергли наличие таких законов в Украине.

"Мы не признаем деятельность так называемых органов власти, которые РФ в нарушение украинского законодательства и норм международного права создала на этих территориях (в Крыму и ОРЛДО, – ред.). Мы не признаем какие-либо акты, решения и документы, которые оккупационные органы продуцируют, выносят, или меняют правоотношения на этой территории", – сказала первый зампостоянного представителя президента Украины в АР Крым Дарья Свиридова.

Напомним, что 20 марта 2021 года в РФ начал действовать указ, запрещающий украинцам и другим "иностранцам" владеть землей в Крыму. Действие документа не коснулось Симферополя, Джанкоя, Красноперекопска и нескольких районов полуострова.

Агентство Reuters в мае 2019 года писало, что супруга президента Украины Владимира Зеленского выставляла на продажу за 790 тыс. долларов элитную квартиру в Крыму.