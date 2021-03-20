МИД Украины ответил на указ Путина, который обязывает украинцев продавать землю в Крыму

Граждан Украины заставят продавать земельные участки в Крыму, чтобы передать права россиянам.

20 марта в силу вступил указ, который запрещает украинцам и другим "иностранцам" владеть землей на оккупированном полуострове. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко прокомментировал такое решение в комментарии "Обозревателю".

По его словам, лишение украинцев права на владение землей противоречит основным принципам международного законодательства, поэтому владельцы смогут вернуть свои участки после возвращения Крыма. Правительство Украины обсудит указ Владимира Путина в рамках проекта "Крымская платформа" в 2021 году.

"Запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова", – подчеркнул Николаенко. — "Такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества".

Согласно документу, опубликованному на правовом портале РФ, ограничения действуют в 19 из 25 муниципальных образований Крыма, которые объявили приграничными территориями. К примеру, в список попали крупные города: Ялта, Керчь, Евпатория и Судак. Запрет также действует в 12 муниципалитетах города Севастополь. Указ Владимира Путина не затронул:

Симферополь;

Джанкой;

Красноперекопск;

Белогорский район;

Красногвардейский район;

Первомайский район.

Дело в том, что земельный кодекс РФ запрещает иностранцам и зарубежным компаниям владеть землей в приграничных территориях, к которым оккупационная власть в прошлом году приписала Крым. В Росреестре сообщили агентству РБК, что иностранцы обязаны передать участки в течение года с момента получения прав на них, иначе имущество принудительно продадут по решению суда гражданину России.

Ранее YouTube ограничил доступ к фильму российского телеведущего под названием "Крым. Путь на родину", который разместил телеканал "Россия-24". Видеохостинг предупреждает, что по мнению сообщества, материалы могут "напугать или шокировать" пользователей. Впрочем, любой желающий может согласиться на такой риск и посмотреть фильм.