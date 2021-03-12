"Может напугать или шокировать". YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на родину"

Видеохостинг определил фильм неприемлемым для "некоторых аудиторий" зрителей

Популярный видеохостинг YouTube ввел ограничения на доступ к документальному фильму российского журналиста и телеведущего Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину".

Соответствующая пометка появилась на обложке фильма, который можно посмотреть на YouTube-канале телеканала "Россия-24".

"Данный контент, по мнению участников сообщества Youtube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей", – сказано в предупреждении для пользователей.

[ + – ] Сообщение об ограничении доступа к фильму

Однако, сам фильм не удален и при согласии пользователя и его желании продолжить просмотр, такая возможность видеохостингом предоставляется.

"Полнометражная документальная лента была задумана, чтобы сохранить для истории каждый значимый эпизод событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съемки продолжались 8 месяцев и охватили Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчисарай; Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток населенных пунктов Крыма. По горячим следам был записан большой разговор с Владимиром Путиным, а потом еще больше полусотни интервью", – сказано в описании к документальному фильму.

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Видеохостинг YouTube готов разблокировать аккаунт Дональда Трампа, но лишь при одном условии. Генеральный директор компании Сюзан Войчицки озвучила его. По ее словам, канал экс-президента США будет восстановлен, когда в США снизится риск насилия, связанный с политическим конфликтом после президентских выборов. YouTube будет оценивать угрозу по различным признакам, включая заявления правительственной власти, уровень готовности правоохранителей и насильственную риторику на платформе.

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