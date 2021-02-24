В России будут штрафовать Twitter, Facebook и YouTube за блокировку СМИ и граждан

Если штрафа окажется мало, то интернет-ресурс может быть полностью или частично заблокирован на территории РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который среди прочего вводит административные штрафы для владельцев информационных ресурсов. Их будут наказывать за невыполнение предупреждения о необходимости прекращения противоправных действий.

В данном случае такими действиями являются "нарушение основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ",

Одной из таких свобод в международном и большинстве национальных законодательств названа свобода слова. Поэтому, например, блокировку в соцсетях каких-либо российских СМИ или лиц власти могут посчитать нарушением "основополагающих прав и свобод человека".

Штраф за такое нарушение для граждан установлен от 50 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 200 до 400 ты. руб., для юрлиц – от 600 до 1000 тыс. руб. При повторном нарушении штрафы существенно выше.

Ранее другой закон разрешил регулятору – Роскомнадзору – блокировать интернет-ресурсы, если они допускают цензуру. Он может полностью или частично блокировать ресурсы, которые "ограничивают значимую информацию на территории России по признакам национальности, языка, происхождения или другим", и за дискриминацию российских СМИ.

Чтобы такая блокировка стала возможной, генеральный прокурор РФ по согласованию с Министерством иностранных дел должен установиться статус владельца информационного ресурса, "причастного к нарушению прав и свобод граждан РФ и цензуре в отношении отечественных СМИ". Как только такой статус будет присвоен, Роскомнадзор будет вправе частично или полностью ограничить доступ к определенному сайту. Одним из методов ограничения может являться замедление скорости трафика.

Интернет-ресурсами, которым грозят новые санкции, являются, например, Twitter, Facebook и YouTube, которые по разным причинам нередко блокируют аккаунты, связанные не только с РФ, но и другими странами.

Напомним, администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировала 373 аккаунта, 100 из которых связаны с РФ. Заблокированные аккаунты принадлежали к двум отдельным сетям с российскими связями. В первую группу включают 69 фейковых аккаунтов, связанных с российскими государственными структурами, через них распространяли пророссийскую точку зрения, в то же время они "подрывали веру в НАТО и стабильность альянса".

В другую сеть вошел 31 аккаунт, предположительно связанный с Агентством интернет-исследований, известным как "фабрика троллей", и правительственными институциями. По информации Twitter, через эти учетные записи РФ распространяла свое влияние на США и Европейский союз, диктуя свою информационную позицию.

Ранее Twitter заблокировала официальный аккаунт делегации РФ во время переговоров по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. Глава российской делегации Константин Гаврилов посчитал такие действия открытой цензурой. "В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?", – поинтересовался он на своей странице в том же Twitter.