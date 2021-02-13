Соцсеть Twitter заблокировала аккаунт делегации РФ на переговорах в Австрии

По мнению главы российской делегации, блокировка официальных аккаунтов – это "явная цензура".

В пятницу, 12 февраля, социальная сеть Twitter заблокировала официальный аккаунт российской делегации на переговорах в столице Австрии по безопасности и контролю над вооружениями.

Об этом пишет РИА "Новости".

При переходе на страницу аккаунта говорится, что действие учетной записи приостановлено.

По мнению главы делегации Константина Гаврилова, блокировка официальных аккаунтов – это "явная цензура".

"В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?", – написал на своей странице в Twitter представитель РФ.

Кстати, это не впервые, когда соцсети блокируют официальные страницы стран или политических лидеров. В частности, в январе соцсеть Facebook заблокировала чат-бота, связанного со страницей премьер-министра Израиля Беньямин Нетанияху. Он через соцсеть попросил подписчиков сообщать ему о пожилых людях, которые все еще не привились от коронавируса. Он пообещал лично попытаться убедить их в необходимости вакцинации. Однако в израильском офисе Facebook считают, что правила соцсети запрещают делиться информацией медицинского характера.

Кроме того, в России Роскомнадзор заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины из-за информации о коронавирусе на оккупированном Донбассе.