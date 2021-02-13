Соцмережа Twitter заблокувала акаунт делегації РФ на переговорах в Австрії

На думку глави російської делегації, блокування офіційних акаунтів — це "явна цензура".

У п'ятницю, 12 лютого, соціальна мережа Twitter заблокувала офіційний акаунт російської делегації на переговорах в столиці Австрії з безпеки і контролю над озброєннями.

Про це пише РІА "Новости".

При переході на сторінку аккаунта говориться, що дію облікового запису призупинено.

На думку глави делегації Костянтина Гаврилова, блокування офіційних акаунтів — це "явна цензура".

"У чому причини? Альтернативна позиція Росії в оцінці поточної політичної ситуації в Європі, яка була озвучена на семінарі ОБСЄ з військових доктрин?", — написав на своїй сторінці вTwitter представник РФ.

До речі, це не вперше, коли соцмережі блокують офіційні сторінки країн або політичних лідерів. Зокрема, в січні соцмережа Facebook заблокувала чат-бота, пов'язаного зі сторінкою прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Він через соцмережу попросив передплатників повідомляти йому про літніх людей, які все ще не зробили щеплення від коронавірусу. Він пообіцяв особисто спробувати переконати їх в необхідності вакцинації. Однак в ізраїльському офісі Facebook вважають, що правила соцмережі забороняють ділитися інформацією медичного характеру.

Крім того, в Росії Роскомнадзор заблокував сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України через інформацію про коронавірус на окупованому Донбасі.