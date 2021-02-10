Россия заблокировала сайт украинского министерства из-за информации о коронавирусе в ОРДЛО

Это первый прецедент, когда Россия запретила официальный сайт правительства другой страны.

В России Роскомнадзор заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины из-за информации о коронавирусе на оккупированном Донбассе. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает РБК-Украина.

"Именно из-за распространения правды о COVID в ОРДЛО сайт Минреинтеграции был заблокирован официально в России по представлению Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Это первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в РФ за распространение правды", — сказал Резников.

При этом он заявил, что "этот план" все равно провалился.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что Украина обратится в международные суды с требованием дать правовую квалификацию вакцинации жителей ОРДЛО российским препаратом "Спутник V".

На днях, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о новом виде нарушения прав человека на аннексированном Россией полуострове: крымчан заставляют принудительно вакцинироваться от коронавируса.