Росія заблокувала сайт українського міністерства через інформацію про коронавірус в ОРДЛО

Це перший прецедент, коли Росія заборонила офіційний сайт уряду іншої країни.

У Росії Роскомнагляд заблокував сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України через інформацію про коронавірус на окупованому Донбасі. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає РБК-Україна.

"Саме через поширення правди про COVID в ОРДЛО сайт Мінреінтеграції був заблокований офіційно в Росії за поданням Роскомнагляду і Генеральної прокуратури Російської Федерації. Це перший прецедент, коли офіційний урядовий сайт іншої країни блокують у РФ за поширення правди", — сказав Резніков.

При цьому він заявив, що "цей план" усе одно провалився.

Нагадаємо: раніше віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков заявив, що Україна звернеться до міжнародних судів з вимогою дати правову кваліфікацію вакцинації жителів ОРДЛО російським препаратом "Супутник V".

Днями постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив про новий вид порушення прав людини на окупованому Росією півострові: кримчан змушують примусово вакцинуватися від коронавірусу.