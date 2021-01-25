Facebook удалил пост премьер-министра Израиля и заблокировал его чат-бот

Беньямин Нетанияху через соцсеть просил сообщать ему о пожилых людях, которые все еще не привились от коронавируса.

В понедельник, 25 января, социальная сеть Facebook заблокировала чат-бота, связанного со страницей премьер-министра Израиля Беньямин Нетанияху. Об этом пишет ВВС.

Отмечается, что Беньямин Нетанияху через соцсеть попросил подписчиков сообщать ему о пожилых людях, которые все еще не привились от коронавируса. Он пообещал лично попытаться убедить их в необходимости вакцинации.

"Если у вас есть друзья или родные 60 лет и старше, которые еще не привились, напишите мне здесь в ответ, указав имя и номер телефона, и я могу позвонить, чтобы убедить их!", – говорилось в его сообщении.

Спустя некоторое время пост Нетанияху был удален администрацией соцсети, а чат-бот, через который премьер просил посылать ему данные непривившихся, был заблокирован.

"В соответствии с нашей политикой конфиденциальности мы не разрешаем запрашивать у людей медицинскую информацию", – заявили в соцсети.

В израильском офисе Facebook объясняют этот шаг тем, что правила соцсети запрещают делиться информацией медицинского характера.

Отметим, 18 января Израиль поставил рекорд по темпам вакцинации: за один день прививки получили 186 тыс. человек. Всего в стране с населением около 9 млн человек уже вакцинировано более 2,2 млн граждан, в том числе 422 тыс. человек получили две дозы.

В Израиле также заявили, что эффективность вакцины Pfizer ниже, чем заявила компания-разработчик. После первой дозы вакцины 12,4 тысячи израильтян все равно заразились коронавирусом.