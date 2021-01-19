Первую дозу вакцину вакцины в Израиле получили уже 25% населения

Рекордные темпы вакцинации пока не улучшили ситуацию в стране с коронавирусом.

18 января Израиль поставил рекорд по темпам вакцинации: за один день прививки получили 186 тыс. человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. За день 114 тыс. человек получили вторую дозу, а 72 тыс. – первую.

Всего в стране с населением около 9 млн человек уже вакцинировано 2,2 млн граждан, в том числе 422 тыс. человек получили две дозы.

Прививки пока проводятся только вакциной Pfizer, хотя на днях в стране была зарегистрирована и вакцина Moderna.

Израильские СМИ сообщают, что факторами успеха в вакцинации в стране являются не только эффективная система распределения лекарств и большой опыт действий в чрезвычайных ситуациях, но также тесные личные контакты премьер-министра Биньямина Нетаньяху с руководством Pfizer и тот факт, что Израиль платит за вакцину примерно вдвое больше, чем другие государства.

Рекорды вакцинации Израиль ставит на фоне третьего национального локдауна, начавшегося 15 января. 18 января в стране зафиксирован новый рекорд заболеваемости – 10 021 случай. 10,2% тестов дали положительный результат.

19 января правительство должно решить, продлевать ли локдаун (он должен закончиться 21 января). Больницы в стране переполнены, 1 114 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии, 40 человек умерли за 24 часа. Минздрав рекомендует продлить локдаун еще на две недели.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения Израиля, около 13 человек испытали легкий паралич лицевого нерва после того, как были вакцинированы от коронавируса. По оценкам, количество людей с таким побочным эффектом может оказаться больше. Врачи уже подняли вопрос о том, стоит ли вводить таким пациентам вторую дозу вакцины, но Минздрав рекомендует доводить вакцинацию до конца.