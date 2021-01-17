В Израиле у 13 человек появился лицевой паралич после вакцины от коронавируса

Представители здравоохранения подняли вопрос о том, стоит ли вводить таким пациентам вторую дозу.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, около 13 человек испытали легкий паралич лицевого нерва после того, как были вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщает Jerusalem post.

По предварительным оценкам, количество людей с таким побочным эффектом может оказаться больше. Представители здравоохранения уже подняли вопрос о том, стоит ли вводить таким пациентам вторую дозу вакцины, но Минздрав рекомендует доводить вакцинацию до конца.

"Как минимум, 28 часов я ходил с параличом лицевого нерва. Не могу сказать, что после этого он полностью исчез, но кроме паралича у меня не наблюдалось других побочных эффектов, если не считать незначительную боль в месте укола", – говорит один из привитых, у которого появился побочный эффект.

Что касается приема второй дозы, пациент заявил, что пока не решил. Он подчеркивает, что подобное случается редко и не хочет, "чтобы люди избегали вакцинации – это важно".

"Недавно ко мне попала вакцинированная женщина, страдающая параличом, и я решила не давать ей вторую дозу. Действительно, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, мы можем давать вторую дозу, но я не чувствовала, что это правильное решение", – заявила директор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Шиба Галия Рахав.

"Никто не знает, связано это с вакциной или нет. Вот почему я бы воздержалась от введения второй дозы тем, у кого появился паралич после первой дозы", – добавила Рахав.

В Министерстве здравоохранения заявили, что вторую дозу вакцины стоит вводить в том случае, если и когда паралич пройдет.

Отметим, что Израиль вакцинирует своих граждан американо-немецкой мРНК-вакциной Pfizer/BioNTech. Ранее сообщало, что эффективность вакцины от Pfizer/BioNTech по итогам финальных клинических испытаний составила 95%. Компании сообщали, что вакцина должна храниться при температуре минус 70 градусов по Цельсию (плюс-минус 10 градусов). Для этого "компания разработала специальную тару для транспортировки с регулируемым температурным режимом, которая может поддерживать требуемые условия хранения вакцины в течение продолжительного времени".

Напомним, что массовая вакцинация в Израиле стартовала 19 декабря, когда премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху получил первую дозу вакцины.