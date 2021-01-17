В Ізраїлі у 13 людей з'явився лицьовий параліч після вакцини від коронавірусу

Представники охорони здоров'я підняли питання про те, чи варто вводити таким пацієнтам другу дозу.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, близько 13 осіб зазнали легкий параліч лицьового нерва після того, як були вакциновані від коронавірусу. Про це повідомляє Jerusalem post.

За попередніми оцінками, кількість людей з таким побічним ефектом може виявитися більше. Представники охорони здоров'я вже підняли питання про те, чи варто вводити таким пацієнтам другу дозу вакцини, але МОЗ рекомендує доводити вакцинацію до кінця.

"Як мінімум, 28 годин я ходив з паралічем лицьового нерва. Не можу сказати, що після цього він повністю зник, але крім паралічу у мене не спостерігалося інших побічних ефектів, якщо не брати до уваги незначний біль в місці уколу", — говорить один з щеплених, у якого з'явився побічний ефект.

Що стосується прийому другої дози, пацієнт заявив, що поки не вирішив. Він підкреслює, що подібне трапляється рідко і не хоче, "щоб люди уникали вакцинації — це важливо".

"Нещодавно до мене потрапила вакцинована жінка, яка страждала паралічем, і я вирішила не давати їй другу дозу. Дійсно, відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, ми можемо давати другу дозу, але я не відчувала, що це правильне рішення", — заявила директор відділення інфекційних захворювань в Медичному центрі Шиба Галія Рахав.

"Ніхто не знає, пов'язано це з вакциною чи ні. Ось чому я б утрималася від введення другої дози тим, у кого з'явився параліч після першої дози", — додала Рахав.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що другу дозу вакцини треба вводити в тому випадку, якщо і коли параліч пройде.

Відзначимо, що Ізраїль вакцинує своїх громадян американо-німецькою мРНК-вакциною Pfizer/BioNTech. Раніше повідомлялося, що ефективність вакцини від Pfizer/BioNTech за підсумками фінальних клінічних випробувань склала 95%. Компанії повідомляли, що вакцина повинна зберігатися при температурі мінус 70 градусів за Цельсієм (плюс-мінус 10 градусів). Для цього "компанія розробила спеціальну тару для транспортування з регульованим температурним режимом, яка може підтримувати необхідні умови зберігання вакцини протягом тривалого часу".

Нагадаємо, що масова вакцинація в Ізраїлі стартувала 19 грудня, коли прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху отримав першу дозу вакцини.