В Израиле стартовала вакцинация от коронавируса, первым привился Нетаньяху

Страна уже располагает 500-600 тыс. дозами вакцины Pfizer/BioNTech и продолжает получать новые партии.

В воскресенье, 20 декабря, в Израиле стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Об этом сообщает The Times of Israel.

Первым в стране от коронавируса вакцинировался 71-летний премьер-министра Биньямин Нетаньяху. Ему вкололи вакцину от Pfizer / BioNTech, процедура транслировалась в прямом эфире по телевидению.

Перед тем как привиться Нетаньяху заявил, что начало массовой вакцинации – "очень хороший день" для Израиля.

"Одна небольшая инъекция для человека – и один большой скачок для здоровья всех нас", – перефразировал премьер словам американского астронавта Нила Армстронга.

Вакцинация премьер проходила под крики митингующих, которые собрались под стенами клиники на протест. Участники обвиняют Нетаньяху в коррупции и неэффективной борьбе с коронавирусом. Подобные протесты проходят в стране последние полгода.

Вслед за премьер-министром страны был вакцинирован и министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн.

На данный момент Израиль располагает 500-600 тыс. дозами вакцины Pfizer/BioNTech, новые партии препарата продолжают прибывать в страну, пишет Haaretz. Также Израиль подписал соглашение с Moderna на поставку 6 млн доз вакцины, которых хватит, чтобы привить 3 млн человек.

Вакцинировать жителей страны будут поэтапно. Вначале вакцина достанется людям в возрасте от 60 лет и старше, далее – медработникам. После этого, планируют вакцинировать людей из групп риска – страдающих диабетом, ожирением, слабым иммунитетом и другими хроническими болезнями. Далее вакцинируют людей с высоким уровнем социальных контактов: учителей, соцработников, заключенных и тюремных охранников.