Першу дозу вакцини в Ізраїлі отримали вже 25% населення

Рекордні темпи вакцинації поки не поліпшили ситуацію з коронавірусом у країні.

18 січня Ізраїль встановив рекорд за темпами вакцинації: за один день щеплення отримали 186 тис. осіб. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн. За день 114 тис. осіб отримали другу дозу, а 72 тис. — першу.

Усього в країні з населенням близько 9 млн чоловік вже вакциновано 2,2 млн громадян, у тому числі 422 тис. осіб отримали дві дози.

Щеплення поки проводяться тільки вакциною Pfizer, хоча днями у країні була зареєстрована і вакцина Moderna.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що факторами успіху з вакцинації у країні є не тільки ефективна система розподілу ліків і великий досвід дій в надзвичайних ситуаціях, але також тісні особисті контакти прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з керівництвом Pfizer і той факт, що Ізраїль платить за вакцину майже вдвічі більше, ніж інші держави.

Рекорди вакцинації Ізраїль ставить на тлі третього національного локдауну, що почався 15 січня. 18 січня у країні зафіксовано новий рекорд захворюваності — 10 021 випадок. 10,2% тестів дали позитивний результат.

19 січня уряд має вирішити, чи продовжувати локдаун (він повинен закінчитися 21 січня). Лікарні у країні переповнені, 1 114 пацієнтів зараз знаходяться у важкому стані, 40 осіб померли за 24 години. МОЗ рекомендує продовжити локдаун ще на два тижні.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, близько 13 осіб зазнали легкий параліч лицьового нерва після того, як були вакциновані від коронавіруса. За оцінками, кількість людей з таким побічним ефектом може виявитися більше. Лікарі вже порушили питання про те, чи варто вводити таким пацієнтам другу дозу вакцини, але МОЗ рекомендує доводити вакцинацію до кінця.