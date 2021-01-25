Facebook видалив пост прем'єр-міністра Ізраїлю і заблокував його чат-бот

Беньямін Нетаньяху через соцмережу просив повідомляти йому про літніх людей, які все ще не зробили щеплення від коронавірусу.

У понеділок, 25 січня, соціальна мережа Facebook заблокувала чат-бота, пов'язаного зі сторінкою прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Про це пише ВВС.

Зазначається, що Беньямін Нетаньяху через соцмережу попросив підписників повідомляти йому про літніх людей, які все ще не зробили щеплення від коронавірусу. Він пообіцяв особисто спробувати переконати їх у необхідності вакцинації.

"Якщо у вас є друзі або рідні 60 років і старше, які ще не зробили щеплення, напишіть мені тут у відповідь, вказавши ім'я та номер телефону, і я можу зателефонувати, щоб переконати їх!", — йшлося в його повідомленні.

Через деякий час пост Нетаньяху був видалений адміністрацією соцмережі, а чат-бот, через який прем'єр просив посилати йому дані неприщеплених, був заблокований.

"Відповідно до нашої політики конфіденційності ми не дозволяємо запитувати в людей медичну інформацію", — заявили в соцмережі.

В ізраїльському офісі Facebook пояснюють цей крок тим, що правила соцмережі забороняють ділитися інформацією медичного характеру.

Зазначимо, що 18 січня Ізраїль поставив рекорд за темпами вакцинації : за один день щеплення отримали 186 тис. осіб. Усього в країні з населенням близько 9 млн чоловік уже вакциновано понад 2,2 млн громадян, у тому числі 422 тис. осіб отримали дві дози.

В Ізраїлі також заявили, що ефективність вакцини Pfizer нижче, ніж заявила компанія-розробник. Після першої дози вакцини 12,4 тисяч ізраїльтян усе одно заразилися коронавірусом.