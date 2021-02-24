У Росії будуть штрафувати Twitter, Facebook і YouTube за блокування ЗМІ і громадян

Якщо штрафу буде мало, то інтернет-ресурс може бути повністю або частково заблокованим на території РФ.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який серед іншого запроваджує адміністративні штрафи для власників інформаційних ресурсів. Їх будуть карати за невиконання попередження про необхідність припинення протиправних дій.

У цьому випадку такими діями є "порушення основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян РФ",

Однією з таких свобод у міжнародному і більшості національних законодавств названа свобода слова. Тому, наприклад, блокування в соцмережах будь-яких російських ЗМІ або осіб влади можуть вважати порушенням "основоположних прав і свобод людини".

Штраф за таке порушення для громадян встановлено від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб — від 200 до 400 тис. руб., для юросіб — від 600 до 1000 тис. руб. При повторному порушенні штрафи будуть істотно вищими.

Раніше інший закон дозволив регулятору — Роскомнагляду — блокувати інтернет-ресурси, якщо вони допускають цензуру. Він може повністю або частково блокувати ресурси, які "обмежують важливу інформацію на території Росії за ознаками національності, мови, походження або іншим", і за дискримінацію російських ЗМІ.

Щоб таке блокування стало можливим, генеральний прокурор РФ за погодженням з Міністерством закордонних справ повинен встановитися статус власника інформаційного ресурсу, "причетного до порушення прав і свобод громадян РФ і цензури вітчизняних ЗМІ". Як тільки такий статус буде надано, Роскомнагляд матиме право частково або повністю обмежити доступ до певного сайту. Одним з методів обмеження може бути уповільнення швидкості трафіку.

Інтернет-ресурсами, яким загрожують нові санкції, є, наприклад, Twitter, Facebook і YouTube, які з різних причин нерідко блокують акаунти, пов'язані не тільки з РФ, але й іншими країнами.

Нагадаємо: адміністрація соціальної мережі Twitter назавжди заблокувала 373 акаунти, 100 з яких пов'язані з РФ. Заблоковані акаунти належали до двох окремих мереж з російськими зв'язками. У першу групу включають 69 фейкових акаунтів, пов'язаних з російськими державними структурами, через них поширювали проросійську точку зору, у той же час вони "підривали віру в НАТО і стабільність альянсу".

В іншу мережу увійшов 31 акаунт, імовірно пов'язаний з Агентством інтернет-досліджень, відомим як "фабрика тролів", та урядовими інституціями. За інформацією Twitter, через ці облікові записи РФ поширювала свій вплив на США і Європейський союз, диктуючи свою інформаційну позицію.

Раніше Twitter заблокувала офіційний акаунт делегації РФ під час переговорів з безпеки і контролю над озброєннями у Відні. Голова російської делегації Костянтин Гаврилов вважав такі дії відкритою цензурою. "У чому причини? Альтернативна позиція Росії в оцінці поточної політичної ситуації в Європі, озвучена на семінарі ОБСЄ з військових доктрин?", — поцікавився він на своїй сторінці в тому ж Twitter.